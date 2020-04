Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). An diesem Osterfest ist alles anders. „Seekrug“-Wirt Christian Schulz kann seinen Gästen Eis am Stiel an einer Eisbude anbieten. Es gibt auch Bratwürstchen und Getränke, die an einem Stand abgeholt werden müssen. Sonst nichts. Den Wirt trifft das Öffnungsverbot besonders hart.