Bielefeld (WB/uj). Der Bielefelder Schüler Konrad ist an diesem Samstag in der Sendung „Klein gegen Groß“ zu erleben. Die Sendung mit Kai Pflaume, bei der prominente Erwachsene in ein Wissensduell mit Schülerinnen und Schülern treten, wird an diesem Samstag um 20.15 Uhr im ARD ausgestrahlt.