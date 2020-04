Bielefeld/Herford (WB/cm). Rettungskräfte aus Bielefeld und Herford eilten am Karfreitag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Autofahrer aus Herford in seinem Ford eingeklemmt war. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste von der Feuerwehr befreit werden. In seinem Fahrzeug fanden Feuerwehr und Polizei Drogen.