In dem Waldstück waren Laub und Geäst auf dem Waldboden in Brand geraten. Foto: Michael Glatzel

Von Christian Müller

Bielefeld-Eckardtsheim (WB). In einem Waldstück an der Wilhelmsdorfer Straße sind am Freitagnachmittag 150 Quadratmeter Astwerk und Laub in Brand geraten. Passanten hatten den Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.