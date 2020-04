Bielefeld (WB/cm). Eine so arbeitsintensive Stunde hatte die Bielefelder Feuerwehr lange nicht. Innerhalb von etwa 20 Minuten löste die Leitstelle am Ostersonntag viermal Alarm aus. Zahlreiche Kräfte waren temporär im Dauereinsatz.

10.58 Uhr

Im Haus Gaza am Bethelweg 19 schlug ein Brandmelder in einem Patientenzimmer Alarm. Der Löschzug der Hauptwache eilte mit dem Amtsleiter der Feuerwehr und den zwei Führungsdiensten (B und C) zum Einsatzort. Auch die Löschabteilung Gadderbaum-Bethel wurde alarmiert.

Im Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass der Feueralarm durch Zigarettenrauch ausgelöst wurde. Verletzt wurde niemand. Für die 25 eingesetzten Feuerwehrkräfte war der Fehleinsatz rasch beendet. Der nächste Einsatz ließ nicht lange auf sich warten.

11.09 Uhr

Ein aufmerksamer Nachbar meldete Rauch und Flammen unter einem Balkon eines Sechs-Parteien-Hauses an der Flurstraße im Osten der City, erklärte Matthias Bartsch. »Wir rückten mit einem Löschfahrzeug der Hauptwache aus dem bestehenden Einsatz in Bethel ab und zogen die Wache Nord und die Freiwilligen der Löschabteilung Ost hinzu. Vor Ort stellte sich heraus, dass Grünschnitt und Äste unter einem Balkon brannten.«

Auch Teile der Balkonverkleidung standen bereits in Flammen. Der Brand war rasch gelöscht. Unter Atemschutz verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zur Wohnung im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, sagte Bartsch. »Aufgrund des schönen Wetters waren die Fenster der Wohnungen und des Kellers geöffnet. Giftiger Rauch war bereits in die Wohnungen gezogen. Glücklicherweise wurde niemand angetroffen, sodass wir keine Verletzten zu beklagen hatten.«

Das Gebäude an der Flurstraße 41 wurde belüftet und blieb bewohnbar. 18 Brandbekämpfer und eine Rettungswagenbesatzung waren im Einsatz. Ein drittes Löschfahrzeug wurde nachalarmiert, um genug Reservekräfte vor Ort zu haben. Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe könnte ursächlich sein. Etwa 45 Minuten waren die Hauptamtlichen und Freiwilligen im Einsatz, auch wenn die nächsten beiden Einsätze nicht lange auf sich warten ließen.

11.15 Uhr

Sechs Minuten nach dem Notruf zum Balkonbrand erreichte die Leitstelle die Auslösung einer weiteren Brandmeldeanlage. Die automatische Meldung kam von dem unweit der Flurstraße entfernten Umweltbetrieb an der Eckendorfer Straße, sagte Einsatzleiter Jan-Hendrik Pieper.

»Zahlreiche Einsatzkräfte waren noch in Einsätzen gebunden oder auf dem Weg dorthin. Mit dem Einsatzleitwagen und dem zweiten Löschfahrzeug der Hauptwache eilten wir zum Betriebshof. Hier blieb es glücklicherweise bei einem Fehlalarm ohne Verletzte. Im verglasten Pförtnerhaus löste der Brandmelder aus ungeklärter Ursache aus.«

11.19 Uhr

Vier weitere Minuten später alarmierte die Feuerwehr ein ausgelöster Brandmelder im Caroline-Oetker-Stift an der Hochstraße. Amtsleiter Peter Palsbröker eilte mit Brandbekämpfern der Hauptwache und der Löschabteilung Ost zum Seniorenheim, da die B- und C-Dienste noch gebunden waren. »Auch dieser Einsatz war glücklicherweise ein Fehlalarm. Hier war der Dampf von kochendem Essen ursächlich für den Einsatz.«, sagte Jan-Hendrik Pieper später.

Ein anstrengender und zugleich kurioser Vormittag lag hinter den Berufsbrandbekämpfern und ihren Freiwilligen, erzählte Pieper. »Ohne den unermüdlichen Einsatz der Löschabteilungen funktioniert das nicht. Wären alles echte Löscheinsätze geworden, hätten wir weitere Löschabteilungen alarmieren müssen.«

Auf die Frage, ob es bei der Feuerwehr am Morgen hektisch wurde, antwortete der Routinier Pieper. »Vier Einsätze in 20 Minuten passieren nicht alltäglich. Hektik kam nicht auf, wir mussten die Kräfte lediglich passend verschieben. Somit konnten wir alle Einsätze mit ausreichender Kräfteanzahl routiniert abarbeiten.«