Pfarrer Volker Tosberg hält in der leeren Markuskirche eine kurze Andacht in der Osternacht. Foto: Kerstin Sewöster

Bielefeld (WB/kw). In schwierigen Zeiten ist die Kirche für viele Menschen ein wichtiger Ort, um innezuhalten. Mehr als 600 Teelichter wurden schon in der Markuskirche in Hoberge-Uerentrup angezündet und auf den Leuchter vor dem Altar gestellt. „Es kommen viele in die Kirche, die tagsüber geöffnet ist“, weiß Pfarrer Volker Tosberg. „Es war für mich gar keine Frage, dass die Osterkerze angezündet werden muss“, sagt Tosberg: „Die Osterkerze ist das Symbol der Hoffnung, das Licht Gottes, das alle Dunkelheit überstrahlt. Ostern fällt in diesem Jahr nicht aus, es ist nur ein bisschen anders.“

Seit 21 Jahren begleitet Volker Tosberg die Gemeinde der Markuskirche. Und seit 21 Jahren entzündet er die Osterkerze am Ostersonntag um sechs Uhr in der Frühe an einem kleinen Feuer, das vor der Kirche brennt. So war es auch in diesem Jahr. Feierlich wurde die Kerze in die Kirche getragen. Jens Diedrichsen und seine Söhne Julian und Johannes sowie Wolfgang Kipp vom Bläserkreises stimmten mit Kirchenlieder ein und Organist Jochen Schwalbe löste sie am Klavier mit dem Halleluja ab.

Konfirmand filmt die Andacht

Es war wie immer und doch ganz anders. An den Ostertagen ist die Kirche gut gefüllt, doch statt der sonst üblichen mehr als 80 Gemeindemitglieder saß niemand in den Bänken. Pfarrer Volker Tosberg hielt die Zeremonie mit einer Handvoll Freiwilligen ab: Presbyterin Melanie Groenhagen entzündete die Osterkerze und trug sie zum Altar, die Musiker spielten und ein Konfirmand filmte das Geschehen, damit auch alle anderen Gemeindemitglieder kurze Zeit später in den Genuss ihrer Osterandacht kommen konnten. Auf der Internetseite findet sich aktuell neben der Andacht zur Osternacht auch die Andacht am Karfreitag als Video.

Natürlich handele es sich dabei um eine stark verkürzte Version einer Andacht. „Ich habe die wichtigsten Sachen zusammengefasst, aus der Schöpfungsgeschichte die ersten Verse und aus dem Matthäus-Evangelium“, erklärt Tosberg, der sicher ist, dass während der Osterfeier - und den folgenden Tagen die Menschen zahlreich in seine Kirche am Markuskirchweg kommen.

Predigttexte und Bastelbogen vor der Kirche

Regen Gebrauch hätten die Menschen bereits auch von dem im Eingangsbereich abgelegten Angeboten gemacht. Für die Erwachsenen liegt zur Rechten die Predigt von Pfarrer Volker Tosberg aus dem Johannes-Evangelium sowie zur meditativen Einstimmung Postkarten mit Darstellungen des Kreuzwegs des Künstlers und Priesters Sieger Köder mit Begleittexten. Für die Kinder gibt es einen Bastelbogen, der die Geschichte der österlichen Hoffnung anhand eines Schmetterlings beispielhaft erzählt.