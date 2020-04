Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Die Siedlung an der Bleicherfeldstraße in Sennestadt wandelt sich. Aus den Mehrfamilienhäusern aus den 50er und 60er Jahren werden moderne Gebäude mit neuer Fassade, Fenstern und Balkonen. Das Besondere aber: Auf einige der bislang zweigeschossigen Gebäude wird eine weitere Etage aufgesetzt, so dass 28 zusätzliche Wohnungen entstehen.

Nur eine Woche dauert es pro Haus, bis die zusätzliche Etage aufgesetzt und wetterfest ist. Möglich macht dies eine Modulbauweise, bei der vorgefertigte Bauteile per Kran auf die Häuser gehievt und dort montiert werden. „Die Technik dahinter ist jedoch aufwändig und anspruchsvoll“, sagt Mirko Neumann, Regionalbereichsleiter der Wohnungsgesellschaft Vonovia mit Sitz in Bochum, der die Häuser gehören.

Denn zunächst habe die Statik berechnet werden müssen, erläutert Projektleiter Ramus Ljatifi. „Die alten Spitzdächer wogen etwa 50 bis 60 Tonnen, vor allem durch die schweren Dachpfannen. Die neuen Stockwerke haben nun etwa das gleiche Gewicht.“

Holzrahmenkonstruktion in Leichtbauweise

Denn gefertigt werden sie in Leichtbauweise mit einer Holzrahmenkonstruktion. Für die Längsseite der etwa 30 Meter langen Gebäude werden sieben der vorgefertigten Teile benötigt, für jede Giebelseite zwei. Aufgesetzt wird dann ein Flachdach, so dass die gesamte Grundfläche als Wohnfläche genutzt wird, da es keine Dachschräge gibt. Sowohl Wände als auch Dach werden gedämmt, die Wände anschließend verputzt. So entstünden hoch effiziente Wohnungen, erklärt Neumann, deren Energieverbrauch sehr niedrig sei.

Um die Außenhülle der neuen Etage dicht zu bekommen, brauchen die Bauarbeiter nur einige Tage. Die zuvor notwendigen Vorbereitungen sind jedoch aufwendig. Denn zunächst musste die alte Dachkonstruktion abgetragen werden, „die Häuser wurden sozusagen komplett ausgezogen“, sagt Ramus Ljatifi.

Dies hatte auch zu Ärger bei einigen Mietern geführt, die sich im vergangenen Winter zum Teil über Kälte in ihren Wohnungen beschwert hatten, nachdem Teile des Dachs entfernt worden waren. „Wir haben jedoch versucht, die Belastungen für die Bewohner so gering wie möglich zu halten“, betont Mirko Neumann.

Mehrere Gebäuderiegel werden aufgestockt. Foto: Hendrik Uffmann Mehrere Gebäuderiegel werden aufgestockt. Foto: Hendrik Uffmann

Die 28 neuen Wohnungen sind zwischen 55 und 65 Quadratmeter groß. Dabei gebe es verschiedene Grundrisse, so Neumann – einen mit einem getrennten Raum für die Küche und einen mit einem größeren Wohnzimmer und offener Küche. Die Fenster sind im Wohnzimmer bodentief, auf der Südseite werden neue Balkone angebaut. Außerdem verfügen die neuen Wohnungen über eine Fußbodenheizungen. Ramus Ljatifi: „So haben wir einen Standard wie bei einem Neubau.“

Mit den neuen Wohnungen wolle Vonovia auch neue Mieter ansprechen, die sich bislang vielleicht nicht in Sennestadt nach einem neuen Zuhause umgesehen hätten. „Es gibt aber auch alteingesessene Mietern, die überlegen, in eine der neuen Wohnungen umzuziehen“, so Mirko Neumann. Anfang Juni soll die erste neue Etage mit vier Wohnungen bezugsfertig sein, der Vertrieb soll demnächst beginnen. Bis Ende des Jahres soll die Sanierung der ganzen Siedlung abgeschlossen sein.

Neue Balkone, Fenster und Heizungen

Denn auch die Gebäude, die nicht aufgestockt werden, erhalten eine komplett neue Fassade, neue Balkone und neue Heizungsanlagen. Nach Ostern soll der Abbau der Gerüste an den Häusern beginnen.