Bielefeld (WB). In der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) Oldentruper Hof gibt es nach Mitteilung der Bezirksregierung derzeit fünf Menschen mit Covid-19-Infektionen. Die Bezirksregierung hat das Gesundheitsamt Bielefeld informiert, das eine Quarantäne in der Einrichtung verfügt hat.

Die Bezirksregierung stehe weiterhin mit dem Gesundheitsamt in engem Kontakt, heißt es in einer Mitteilung. Die fünf positiv getesteten Bewohner seien in der Einrichtung isoliert worden und befänden sich unter ärztlicher Betreuung. Sie wurden in Einzelzimmern untergebracht. Die Kontaktpersonen in der Einrichtung seien ermittelt worden.

Alle Bewohner der Unterkunft werden nun auf eine mögliche Ansteckung getestet. Für wie lange die Quarantäne der Einrichtung aufrechterhalten wird, lasse sich derzeit noch nicht absehen.

In der Einrichtung sind aktuell 338 Personen untergebracht, die Gesamtkapazität der Erstaufnahmeeinrichtung beträgt 500 Plätze.