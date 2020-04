Von Christian Althoff

Düsseldorf (WB). In Nordrhein-Westfalen werden Menschen mit Hüft- oder Knieprothesen, Wirbelsäulenschäden, Herzkrankheiten und anderen Leiden in 27.000 Rehasportgruppen betreut – zumindest wurden sie das bis zum Shutdown der Sportvereine am 23. März.

Seitdem bekommen diese Patienten die ärztlich verordneten Kurse nicht mehr, die gewöhnlich über viele Monate ein- bis zweimal pro Woche stattfinden.

Rehasportler seien noch mehr als Freizeitsportler von den Einschränkungen des Vereinssports betroffen, sagt Stefan Klett (52) aus Wipperfürth, neuer Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. „Wer nach einem Unfall oder einer Operation wieder auf die Beine kommen muss oder als chronisch Kranker beweglich bleiben möchte und jetzt nicht mehr zu seiner Rehasportgruppe darf, ist arm dran.”

Der Landessportbund sehe dieses besondere Problem und habe in der letzten Woche an das NRW-Gesundheitsministerium und die Krankenkassen geschrieben. „Wir hoffen auf eine Lösung, denn hier geht es um die Gesundheit von Menschen.”

„Telesport“ ist keine Alternative

Sogenannte „Telesport”-Angebote seien nach Überzeugung des Landessportbundes und des Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes NRW keine Alternative zum Rehasport. Durch die unterschiedlichen Einschränkungen der Teilnehmer sei eine individuelle Betreuung vor Ort samt Hilfestellung notwendig. Übungsleiter müssten auch eingreifen, um Fehlbelastungen zu verhindern, und bei Herzsportgruppen sei sogar die Anwesenheit eines Arztes vorgeschrieben, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Verbände.

Stefan Klett, Vertriebsleiter im Bereich Gebäudetechnik, ist erst seit Januar ehrenamtlicher Präsident des Landessportbundes und hatte eigentlich ganz andere Themen auf seiner Agenda: „Ich wollte unsere Mitgliedsverbände stärker in wichtige Entscheidungen einbinden und mich für die olympischen Spiele und die Paralympics 2032 in NRW starkmachen.” Doch dann kam Corona, und die Landesregierung verbot jeglichen Sportbetrieb und alle Vereinszusammenkünfte, was anfangs auch die Profiklubs einschloss.

Lücke in der Gesellschaft

„Der Shutdown hat für uns zwei wesentliche Folgen”, sagt der 52-Jährige. „Das eine sind die finanziellen Probleme. Die Übungsleiter stehen ohne Einnahmen da, und die meisten der landesweit mehr als 18.000 Sportvereine finanzieren sich auch nicht nur durch Mitgliedsbeiträge. Die haben meistens noch andere Einnahmen: Reitstunden, Tennisunterricht, Eintrittsgelder. Und die gibt es jetzt nicht mehr.”

Aber auch die Gesellschaft leide unter dem Shutdown der Vereine. Das sei das zweite Problem, und das scheine ihm noch viel schlimmer zu sein. „Vor allem im ländlichen Raum fehlen jetzt die Vereine, die man immer besuchen konnte, um Leute zu treffen und zu schnacken. Da ist jetzt eine Lücke in unserer Gesellschaft, und wenn wir jetzt von zunehmender Gewalt lesen, kann auch das ein Grund sein. In Sportvereinen werden Menschen aufgefangen. Da geht es um Bewegung, um Austausch und Toleranz. Und dieses Angebot fehlt seit drei Wochen.”

Um die wegfallenden Einnahmen der Sportvereine zumindest teilweise zu kompensieren, sei NRW gut aufgestellt, sagt der LSB-Präsident. „Sportvereine, die auch unternehmerisch tätig sind, können über das Soforthilfeprogramm des Bundes, das in NRW über die Bezirksregierungen abgewickelt wird, einen Zuschuss beantragen.” Und andere Sportvereine, die vor allem ideell arbeiteten, könnten von diesem Mittwoch an Hilfe aus einem Zehn-Millionen-Programm der Landesregierung beantragen.

Großveranstaltungen vorerst nicht denkbar

Stefan Klett lobt die Solidarität der fünf Millionen nordrhein-westfälischen Freizeitsportler mit ihren Vereinen. „Mir ist bis heute kein Fall zu Ohren gekommen, in dem jemand seine Mitgliedschaft gekündigt hat, weil er die Vereinsanlagen wegen der Corona-Krise nicht mehr nutzen kann. Und das finde ich toll”, sagte der Sportfunktionär. Es sei ja auch nicht so, dass die Vorstände und die anderen Ehrenamtlichen in den Vereinen jetzt gar nichts täten: „Vielerorts wird ein Kassensturz gemacht und überlegt, wie man am besten durch diese Krise kommt.”

Wie lange diese Krise für die Sportvereine noch dauern wird, vermag der LSB-Präsident nicht zu sagen. „Kurzfristig wird es wohl keine Erleichterung geben. Aber vielleicht Ende Mai, Anfang Juni, also in sechs Wochen.” Auch dann seien noch keine Großveranstaltungen denkbar. „Aber vielleicht kann es ja in kleinen Schritte wieder aufwärts gehen.”

Freizeitsportler und andere

Anfangs hatte NRW wegen des Coronavirus allen Sportvereinen jegliche Betätigung verboten, dann wurden Ausnahmen für Profivereine gemacht. Warum, erklärt Axel Birkenkämper, Sprecher im NRW-Gesundheitsministerium: „Die Coronaschutzverordnung will berufliche Tätigkeiten – abgesehen von den Vorgaben für Handel und Dienstleistungen – nicht generell verbieten und erlaubt dringende berufliche Zusammenkünfte auch im öffentlichen Raum ausdrücklich. Damit fällt auch Sport als Berufsausübung nicht unter das Sportbetriebsverbot der Coronaschutzverordnung.” Bei dem „in einem strikt begrenzten Umfang” erlaubten Training von Berufssportlern auf dem Trainingsgelände ihres Arbeitgebers seien Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sowie eine möglichst kontaktarme Ausübung unbedingt zu beachten.