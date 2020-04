Von Markus Poch

Bielefeld (WB). Als Wiege des luftgetrockneten Schinkens weltweit gilt die Region Parma in Norditalien. Dort würde sich Fleischermeister Philipp Barthel gerne einmal genauer umsehen, die Herstellung und Reifung des berühmten Prosciutto di Parma unter die Lupe nehmen. Zu Corona-Zeiten ist diese Reise aktuell undenkbar. Trotzdem steht sie ganz oben auf seiner Wunschliste. Denn seit ein paar Tagen trägt der 33-jährige Angestellte der Ummelner Fleischerei Münch den Titel „Wurst- und Schinkensommelier“ – als erster in Bielefeld.

Während eines 14-tägigen Seminars an der Fleischerschule in Augsburg hat er sich zusammen mit 15 Berufskollegen aus anderen Teilen Deutschlands dazu ausbilden lassen. Nach Angaben der Schule war es der weltweit erste Kursus dieser Art, in dem Branchenexperten ihre Weisheiten aus der Wurst- und Schinkenherstellung an wissenshungrige Fleischer weitergeben. Da ging es um Themen wie Geschmäcker, Gerüche, Gewürze, Reifekulturen, Aromabildung, Lagerung, Hygiene, Kulturgeschichte und vieles mehr.

Genussbotschafter

Welche Reifeverfahren entwickeln Geschmack und Textur des Produktes? Welche Gewürze beeinflussen den Reifeprozess? Welche Hölzer haben welchen Effekt beim Räuchern? „Unglaublich, wie vielfältig die uns geschult haben. Die meisten der Themen sind damals in meiner Meisterschule nur angerissen worden“, berichtet Absolvent Philipp Barthel, der sich nun Genussbotschafter nennen darf. Im Seminar sei eine derart große Anzahl an leckeren Geschmacksbeispielen aus aller Welt verköstigt und analysiert worden, dass er selbst und manche anderen Teilnehmer zu den angedachten Mahlzeiten kaum noch Appetit hatten.

Im Sinne einer größeren Produktpalette für den Handel experimentiert Barthel schon immer gerne. Mit dem neuen Hintergrundwissen fühlt er sich erst recht dazu angespornt. So hat er einmal für Freunde und Familie im privaten Workshop eine Rinderbratwurst mit argentinischen Rotgarnelen gemacht; oder eine mit Rotwein, Pistazien, Knoblauch und gerösteten Pinienkernen angereicherte Wasserbüffelsalami; oder eine „orientalische“ grobe Bratwurst mit Kreuzkümmel und Zitronenschale beziehungsweise mit Madras-Curry. Geschmacklich seien seine Eigenkompositionen „nicht uninteressant“ gewesen. Die Serienreife hätten sie aber nicht erreicht.

Traumberuf war eigentlich Landwirt

Was sich im Laden verkaufen lässt und was eher nicht, das entscheidet am Ende sein Chef Lennart Hermstein. Der war es auch, der ihn zur Seminar-Teilnahme motiviert hatte. Hermstein kennt die Fleischerschule von einem Lehrgang , den er dort im Frühjahr 2019 selbst besuchte. Als Bielefelds erster Fleischsommelier kann der ebenfalls 34-Jährige seitdem aus dem Stand beliebig lange Plädoyers zu den verschiedenen Zuschnitten des Steaks halten , und ähnlich geht es jetzt seinem Mitarbeiter in der Sparte Wurst und Schinken.

Der bei Göttingen aufgewachsene Philipp Barthel erlebte Hausschlachtungen und das Wursten schon als Kind aus nächster Nähe. „Mein Traumberuf war eigentlich Landwirt“, sagt er heute. Zwischenzeitlich hätte aber das Schrauben an Automobilen die größere Anziehungskraft auf ihn ausgeübt, weshalb er zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker antrat. „Später fand ich Autos immer noch super, aber das Fleisch hat mich mehr gereizt, weil es ein kreativeres Arbeiten ermöglicht.“ Philipp Barthel schloss also eine Fleischerlehre bei Münch an, wurde als Geselle übernommen und machte 2017 seinen Meister.

„Ich esse gerne Fleisch – aber wenig und dafür gut“, sagt er. „Ich möchte nicht, dass unendlich viele Tiere für mich sterben müssen.“ Weil er Rinder wie Schweine sehr mag und Wert darauf legt, dass ihnen „weder bei Aufzucht, noch Transport oder Betäubung Unrecht passiert“, arbeitet er ineinem transparenten Handwerksbetrieb, der sich für seine Zulieferer verbürgt und noch selbst schlachtet.