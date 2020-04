Madleine ist im Mai in der RTL-Show „Are You The One” zu sehen. Foto: TVNOW/Markus Hertrich

Bielefeld (WB/mdel). RTL und der Streaming-Dienst „TV Now” gehen mit einer neuen Dating-Show an den Start. Mit dabei ist die 26-jährige Bielefelderin Madleine, die in „Are You The One” einen Partner sucht.

Darum geht es: Jeweils zehn Single-Frauen und -Männer treffen in einer Villa in Südafrika auf ihr perfektes Match – ermittelt mit der Hilfe von Beziehungs-Experten. Wer zu wem gehört, müssen die Teilnehmer in Challenges selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der ihre zehn perfekten Matches. Ob sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, erfahren sie erst im Anschluss. Nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Madleine aus Bielefeld ist seit zwei Jahren Single. „Ich bin ein Mensch, der auf sein Herz hört und nach seinen Emotionen zu handelt“, sagt die Drogistin und Go-Go-Tänzerin. Bei Männern achtet sie nach eigenen Angaben besonders auf Lippen, Zähne und Hände – das Gesamterscheinungsbild muss passen. Ihr Traummann ist ein gepflegter, wertschätzender Bartträger. Als „No-Go” bezeichnet sie Egoismus, Geiz und Unehrlichkeit.

„Are You The One?“ ist seit dieser Woche immer dienstags in Doppelfolgen auf “TV Now” abrufbar. RTL strahlt die Folgen ab dem 6. Mai um 20.15 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen aus.