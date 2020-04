Unbenutzte Trainingsgeräte stehen in einem geschlossenen Fitnessstudio (Symbolbild). Foto: Jonas Walzberg/dpa

Bielefeld/Münster (dpa). Nach einer Entscheidung des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) bleiben Fitnessstudios während der Corona-Krise weiterhin geschlossen. Das teilte das Gericht am Mittwoch in Münster mit. Ein Betreiber aus Bielefeld wollte per Eilverfahren die Öffnung erzwingen und wandte sich gegen die Coronaschutzverordnung des Landes.