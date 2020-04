In normalen Zeiten ist die Firma Bitex Textilvertrieb und -veredler, Spezialist für „Image-Wear“: „Wir besticken und bedrucken Kappen, T-Shirts, Polohemden oder Sweatshirts mit den Logos oder Schriftzügen von Unternehmen“, erklärt Geschäftsführer Moritz Waltke. Die Nachfrage ist derzeit aber verhalten, weswegen ein Dutzend der 30 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden musste.

So verfiel Waltke auf die Idee, Gesichtsmasken zu nähen, die von Unternehmen mit Kundenkontakt gerne gekauft werden: einfarbig oder auch mit Aufdruck. Warum aber nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, die eigenen Mitarbeiter beschäftigen und zugleich Gutes tun? In Kooperation mit dem Stadtmarketing hat Bitex also Gesichtsmasken mit Bielefeld-Logo aufgelegt. Drei Euro pro verkaufter Bielefeld-Maske gehen an die Corona-Hilfe der Stadt.

„Innerhalb weniger Tage sind so schon 3000 Euro zusammengekommen“, freut sich Moritz Waltke. Produziert werden die Masken made by Bitex von den eigenen Stickerinnen, die alle auch nähen können, und von fünf selbstständigen Schneidern und Schneiderinnen in Bielefeld. „Wir haben nur zwei Nähmaschinen und können damit die Nachfrage nicht bedienen, und so können auch die Schneider ihre Existenz sichern“, sagt Waltke.

In 3D-Druckern werden Stirnhalterungen produziert

Bestellt werden kann per Internet. Der eine oder andere ordert nur eine Maske für den persönlichen Gebrauch, andere bestellen eine Familienpackung oder versorgen gleich den Nachbarn mit. Sogar nach New York hat Bitex eine Maske auf den Weg geschickt, bestellt von einem Exil-Bielefelder.

Keine Masken, aber Gesichtsvisiere werden aktuell von den Mitarbeitern des Schülerlabors „experiMINT“ der Fachhochschule Bielefeld produziert. Mehr als 50 Workshops hat das Mitmachlabor bislang absagen müssen. Das hat die Mitarbeiter findig gemacht: Sie stellen nun Visiere her, die vor einer Ansteckung durch Tröpfcheninfektion schützen sollen – mit Hilfe von 3D-Druckern, die ansonsten für die Workshops genutzt werden.

„Wir haben uns gefragt, wie wir die Ausstattung des Labors in der aktuellen Situation sinnvoll nutzen können“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Lisa Münstermann. Zufällig stieß sie auf die „Prusa Face Shields“, deren Bau-Anleitung vom 3D-Druckerhersteller Prusa im Internet bereitgestellt wird. In 3D-Druckern werden die Stirnhalterungen produziert und anschließend mit einer Folie versehen.

Vor gut zehn Tagen haben Münstermann und die studentischen Hilfskräfte Jessica Bartsch, Felix Borchardt und Leon Diel die Produktion gestartet, die ersten Visiere sind bereits kostenlos an das Evangelische Johanneswerk geliefert. Das FH-Schülerlabor hat sich mittlerweile dem bundesweiten Netzwerk „makervsvirus.org“ („Macher gegen das Virus“) angeschlossen. Es bringt Menschen und Organisationen, die Ausrüstung oder Ersatzteile benötigen, mit Laboren zusammen, die diese produzieren können. ExperiMINT agiert hier als lokaler „Maker“. Wer Bedarf an Schutzausrüstung hat, kann sich beim Ingenieurbüro Pascal Krumme (pascal.krumme@pkelectronics.de) melden.