Von Paul Edgar Fels

Bielefeld/Halle (WB). Wie viele Geschäfte in Ostwestfalen-Lippe größer als 800 Quadratmeter sind und daher wegen der Corona-Pandemie zunächst weiter geschlossen bleiben müssen, weiß Thomas Kunz nicht. Doch der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL und seine Mitarbeiter haben einmal hochgerechnet, wie hoch der Umsatzverlust durch den Lockdown bis Ende dieser Woche ist: 400 Millionen Euro. „Allein durch die Schließung der Geschäfte in OWL“, betont Kunz.

Den am Mittwochnachmittag bekannt gewordenen Plan der Politik, dass Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern – das entspricht etwa der Größe eines mittelgroßen Supermarktes – am kommenden Montag wieder geöffnet werden können, die größeren Geschäfte und Warenhäuser aber nicht, hält er für „völlig unnötig“. Gut findet Kunz indes, dass unabhängig von ihrer Größe Fahrradhändler und Buchhandlungen sowie Kfz-Händler wieder öffnen dürfen.

Doch wo ist der Unterschied zwischen einem etwa 1000 Quadratmeter großen Fahrradfachmarkt und einem 1000 Quadratmeter großen Textilgeschäft? Kunz: „So wie die kleineren Geschäfte können sich auch die größeren an die notwendigen Vorgaben wie Abstandsregeln halten.“ Ebenso wenig verstehen könne er, warum große Gartenmöbelgeschäfte wie Lünse oder Müsing in Bielefeld keine Kunden empfangen dürfen. „Das ist Wettbewerbsverzerrung“, beklagt Kunz.

Fast drei Wochen keine Umsätze mehr

Zu den Geschäften, die möglicherweise mindestens zwei weitere Wochen bis Anfang Mai geschlossen bleiben, gehörten in OWL etwa Klingemann in Höxter, Hagemeier in Minden sowie Klingenthal in Herford, Gütersloh und Paderborn. Auch der Elektronikmarkt Saturn in Bielefeld darf demnach nicht öffnen.

Die Pläne für eine schrittweise Öffnung stießen auch beim Handelsverband Deutschland (HDE) auf Widerstand. Der Hauptgeschäftsführer des HDE, Stefan Genth, bezeichnete sie in einer Mail an Merkel als „nicht sachgerecht und wissenschaftlich nicht fundiert“. Nötig seien einheitliche, nicht diskriminierende Vorgaben für den gesamten Einzelhandel. Die Geschäfte seien in der Lage, Hygienestandards und andere Maßnahmen einzuhalten und umzusetzen. Gerade in großflächigen Betrieben sei es wesentlich einfacher, zum Beispiel Abstandsgebote einzuhalten, schrieb er.

Die stationären Geschäfte haben inzwischen fast drei Wochen keine Umsätze mehr gemacht. Auch wenn Kunz bisher von keinen Pleiten wegen der Corona-Krise Kenntnis hat, so ist für ihn aber auch klar: „Das hält keiner mehr lange durch. Bei fünf Wochen geht es an die Existenz.“

„Verantwortungsvolles Wiederhochfahren dringend notwendig“

Die Discounter KiK und Tedi sowie die Modekette Gerry Weber begrüßten unterdessen die Entscheidung zur Öffnung kleinerer Läden. KiK und Tedi kündigten an, bereits Anfang nächster Woche wieder alle Läden bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern öffnen zu wollen. Filialen und Mitarbeiter seien auf damit verbundene verschärfte Hygieneauflagen vorbereitet.

Auch Gerry Weber zeigte sich bereit. Firmenchef Alexander Gedat betonte: „Gerry Weber hat seit Beginn des Shutdowns, von unterschiedlichen Szenarien ausgehend, mit allen hierfür relevanten Abteilungen entsprechende Strategien zur Wiedereröffnung entwickelt, sodass wir gut vorbereitet sind.“ Alle Filialen würden bei ihrer Wiedereröffnung über ausreichend Artikel wie Mund-Nasen-Schutzmasken und Desinfektionsmittel verfügen. Ein verantwortungsvolles Wiederhochfahren des Handels sei dringend notwendig, um allen Anbietern des stationären Handels ihre Existenzgrundlage zurückzugeben, sagte Gedat.

Derweil warnte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, davor, die Auflagen in der Corona-Krise zu früh zu lockern. Das berge die große Gefahr neuer Infektionswellen.