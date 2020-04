Hünxe (WB/dpa). Es gibt einen ersten dokumentierten Hinweis auf ein mögliches Wolfspaar in Nordrhein-Westfalen. Ein Anwohner hat am Morgen des Karsamstags nach Angaben des Landesumweltamts Lanuv NRW im niederrheinischen Hünxe (Kreis Wesel) Videoaufnahmen von zwei Wölfen gemacht, die einen Rothirsch bedrängt haben.

Der Rothirsch setzte sich zur Wehr und flüchtete leicht verletzt. Die Identität der Wölfe sei nicht bekannt. Aber bei einem Tier handele es sich vermutlich um die Wölfin mit der Kennung GW954f (auch Gloria genannt), die in der Gegend ihr Territorium habe. Das berichtete das Lanuv am Mittwoch.

Wölfe leben in festen Paaren

Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) hatte zuvor die Aufnahmen vom Karsamstag geprüft. Zu Alter und Geschlecht des zweiten Tieres könnten keine Angaben gemacht werden, teilte das Lanuv mit. Ein zweiter Wolf sei im Wolfsgebiet Schermbeck bislang noch nicht genetisch nachgewiesen worden. Zwei Weibchen würden sich grundsätzlich nicht zusammen aufhalten, begründete ein Lanuv-Sprecher die Annahme, dass das zweite Tier männlich ist.

Wölfe leben in festen Paaren, die in der Regel lebenslang zusammenbleiben. Nach bundesweit vereinbartem Monitoringstandard ist von einem Paar auszugehen, wenn zwei geschlechtsreife Wölfe – Rüde und Fähe – über mindestens vier Wochen gemeinsam in einem Territorium nachgewiesen werden.

Bis Ende Dezember war Wölfin „Gloria“ immer wieder durch Nutztier-Risse aufgefallen. Ein Schäfer hatte vergeblich den Abschuss des Tieres gefordert. Nach dem letzten registrierten Riss im Dezember blieb die Wölfin unauffällig.

Für den Hünxer Schäfer Kurt Opriel ist das alles „sehr beunruhigend“. Etliche seiner Tiere seien in den vergangenen Monaten von „Gloria“ gerissen worden, dazu habe er bei seinen Schafen auffallend viele Fehlgeburten verzeichnet, etwa 20 bis 30 Tiere habe er so verloren. Das seien sozusagen die Spätfolgen der Wolfsansiedlung, sagt der Schäfer. Einige seiner Kollegen in der Region hätten die Schafhaltung schon aufgegeben.

Schäfer ist besorgt

„Wenn sich hier ein Rudel breit macht, ist das nicht nur für mich, sondern auch für das Land eine Herausforderung“, sagt er. Denn möglicherweise würde das bedeuten, dass auch Großtiere bedroht seien, etwa Kälber und Fohlen. Damit müssten auch andere Nutztierhalter für entsprechende Schutzvorkehrungen sorgen. „Das ist eine schwierige Situation“, sagt Opriel. Denn selbst Herdenschutzhunde würden gegen ein Rudel, das gemeinsam agiert, nur bedingt helfen.

Deshalb hat er bislang darauf verzichtet, die teuren Hunde anzuschaffen. Höhere Zäune hat Opriel schon, sie helfen aber nicht unbedingt. „Das kommt auf die Geschicklichkeit der Wölfe an“, sagt er. Insofern schaut er besorgt in die Zukunft. „Ich hatte gehofft, dass es noch ein wenig dauert, bis sich hier ein Rudel niederlässt.“