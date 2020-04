Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zum Gelände des Umweltbetriebs in Gellershagen ausrücken. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Brandbekämpfer wurden am Mittwochabend um 20.11 Uhr zu einem Flächenbrand in Gellershagen gerufen. Wie Einsatzleiter Thomas Epp berichtete, ist an der Straße Am Brodhagen, Ecke Flehmannshof gelagerter Rindenmulch in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.