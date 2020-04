Von Heinz Stelte

Zahlreiche Traditionsveranstaltungen in der Leinenstadt werden der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen zum Opfer fallen. So wird es in diesem Jahr keinen Leineweber-Markt, zu dem stets 300.000 bis 400.000 Menschen nach Bielefeld gekommen sind, geben. Auch das dreitägige Sparrenburgfest mit regelmäßig um die 30.000 Besucher fällt aus. Bei den Nachtansichten, die ursprünglich Ende April hätten stattfinden sollen und in den August verschoben worden waren, wird noch geprüft, ob auch sie unter die Großveranstaltungen fallen.

„Uns ist jetzt schon klar, dass wir in diesem Jahr leider den Leineweber-Markt und das Sparrenburgfest nicht umsetzen können“, bedauert Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing. Er ergänzt: „Die Veranstaltungsabsagen tun uns im Herzen weh, aber sie sind unumgänglich. Es ist nicht nur schade für die vielen Fans und Besucher, die jedes Jahr mit uns zu diesen Terminen feiern. Jede abgesagte Veranstaltung ist auch ein weiterer Schlag für die Branche der Event-Dienstleister, Musiker, Künstler und Schausteller, unter denen wir viele langjährige Partner haben, die in Corona-Zeiten wirklich Existenzängste durchleiden.“

Bielefeld lockt pro Jahr 20 Millionen Tagesbesucher an

Knabenreich verweist in diesem Zusammenhang auch auf die wirtschaftlichen Folgen der Veranstaltungsabsagen hin. „Bielefeld lockt in normalen Zeiten als Zentrum der Region rund 20 Millionen Tagesbesucher pro Jahr an. Hier spielen Veranstaltungen, Events sowie Angebote aus Kultur und Freizeit natürlich eine große Rolle. Den gesamten touristischen Umsatz in der Stadt schätzen wir einer ak­tuellen Studie nach auf mehr als 650 Millionen Euro im Jahr.“

Stattfinden wird hingegen der Abendmarkt, jedoch in reduzierter Form – ohne Musik und gastronomische Angebote. „Hier müssen wir die Entwicklungen abwarten. Alle Vorgaben zu Hygiene und Abstand beim Einkaufen müssen streng beachtet werden“, sagt Knabenreich. Den Termin für den Mobilitäts-Salon „La Strada“ in der Altstadt, der vom 8. bis 10. Mai stattfinden sollte, hatte das Stadtmarketing bereits Ende März absagt.

In der kommenden Woche wird das Stadtmarketing außerdem erste Projekte für alternative Veranstaltungsformate vorstellen. „Wir haben da so einige Ideen, wie die Menschen und unsere Besucher aus der Region auch in Corona-Zeiten die Stadt erleben können“, kündigt Knabenreich an. „Bei aller Belastung muss man eine Krise auch nutzen, um kreative Kräfte freizusetzen.“

Gastspiel der Toten Hosen war bereits ausverkauft

Mit Santiano, Xavier Naidoo, Robin Schulz und den Toten Hosen sollten beim „Soundpark“ vom 27. August bis zum 2. September vier Konzerte im Ravensberger Park stattfinden. Das Gastspiel der Toten Hosen war bereits ausverkauft. Drei von den Open-Air-Konzerten wären in die Sperrzeit von Großveranstaltungen gefallen. „Uns trifft die Entscheidung der Absage von Großveranstaltungen bis Ende August nicht unvorbereitet,“ erklärt Kim Lisa Dallügge vom Konzertbüro Stratmann. Man suche nach einem Ausweichtermin für den „Soundpark“, gehe aber nicht mehr davon aus, dass für 2020 noch ein Termin gefunden werde.

Komplett ausfallen in diesem Jahr wird das große für den 9. August im Ravensberger Park geplante Kinderfest „Wackelpeter“, das traditionell immer am letzten Ferienwochenende stattfindet.