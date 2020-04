Von Oliver Horst

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) verteidigte die tags zuvor gefassten Beschlüsse von Bund und Ländern. Die Größenbeschränkung begründete er damit, dass es sowohl in den Geschäften als auch in den Innenstädten insgesamt nicht zu voll werden solle. „Eine normal gefüllte Fußgängerzone, wie wir das von früher kennen, können wir momentan auch nicht riskieren”, sagte Braun in der ARD. Große Geschäfte als Frequenzbringer mit ihrer Anziehungskraft müssten deshalb noch „eine Weile” geschlossen bleiben.

„Es wird immer wieder kleine Schritte geben. Aber wir können nicht mit einem Schlag alles öffnen, weil die Epidemie bleibt“, sagte Braun.

Sonderregelungen in NRW

Derweil gibt es in NRW einige Sonderregelungen. So dürfen hier neben Auto-, Fahrrad- und Buchhändlern auch Einrichtungshäuser sowie Baby-Fachmärkte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen. Dort dürfte dann rechnerisch nur eine Person auf 10 Quadratmeter kommen. In Shoppingcentern wie dem Loom in Bielefeld und dem Werre-Park in Bad Oeynhausen dürfen ebenfalls alle Einzelhändler öffnen, die die Kriterien erfüllen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Dort müssten die Centerbetreiber aber dafür Sorge tragen, dass die Gemeinschaftsflächen nicht, wie sonst üblich, zum Verweilen einladen und die Mindestabstände eingehalten werden.

Hoffnungen größerer Händler anderer Branchen, mit einer auf unter 800 Quadratmeter verkleinerten Verkaufsfläche öffnen zu dürfen, machte Laumann am Donnerstag zunichte. Solche „Tricks“ werde es in NRW nicht geben.

Eine Entscheidung, die auch für den Einzelhandel in der Region ein „schwerer Schlag“ ist, sagt Thomas Kunz. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands OWL spricht von einer Diskriminierung und Benachteiligung einzelner Geschäfte. Die Regelung sei „schwer nachvollziehbar. Je größer ein Geschäft ist, desto einfacher lassen sich Abstandsregelungen einhalten.“ Kunz befürchtet, dass es womöglich in Niedersachsen oder Hessen andere Regelungen bei der Größenbeschränkung geben könnte. „Bei unserer Grenzlage wäre ein Flickenteppich fatal, weil dann Kaufkraft abfließen würde.“

Ein Aspekt, den Laumann hinsichtlich der Möbelhäuser durchaus zum Vorteil von NRW ins Kalkül gezogen hat. Deren Öffnung erklärte er mit der starken Möbel- und Küchenindustrie in Westfalen. Auch wenn andere Bundesländer mitzögen, sei das für NRW „nicht schlecht“.

„Das unbedingt Nötige einkaufen“

Kunz hält derweil die Einschätzung, dass es zu voll in den Einkaufsstraßen werden könnte, für überzogen. „Der Neustart wird anfangs schwierig werden, die Kundenfrequenz niedrig sein. Die Kunden werden jetzt kaum Lustkäufe machen, sondern vor allem das unbedingt Nötige einkaufen.“ Das legt auch eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting nahe. Demnach möchten weniger als ein Viertel der Bundesbürger im lokalen Einzelhandel einkaufen, solange noch Beschränkungen gelten.

Kunz hält die Bürger für „so verantwortungsvoll, dass sie sich zu ihrer eigenen Sicherheit und im eigenen Interesse an die Vorgaben halten“. Wenn dem so ist und sich die Infektionszahlen gut entwickelten, erwarte er im zweiten Schritt vom 4. Mai an „die komplette Öffnung des Handels“.

Auf weitere Schritte hofft auch die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen. Den Einschränkungen zum Trotz „tut es vielen Unternehmen gut, durch diese ersten Signale wieder eine Perspektive entwickeln zu können“, sagte Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff. Es müssten, „sobald verantwortbar, weitere Schritte folgen, um nach und nach wieder normalere Verhältnisse herzustellen und den wirtschaftlichen Absturz zu mildern“.