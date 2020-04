Am Karfreitag wurde die kleine Eselin Johanna im Tierpark Olderdissen geboren. Die Besucher werden sich noch gedulden müssen, bis sie Johanna beim Herumtollen beobachten dürfen. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/sas). Im Tierpark Olderdissen stehen die Telefone nicht still: Bürger möchten wissen, ob sie die Gehege wieder besuchen dürfen. Die Antwort ist ein klares Nein. „Wir dürfen den Tierpark noch nicht wieder öffnen“, sagt Stadtsprecherin Gisela Bockermann.

Cheftierpfleger Markus Hinker begrüßt das. „An normalen Sonntagen haben wir etwa 5000 Besucher, an richtig guten Wochenenden jeden Tag 10.000 Besucher.“ Dann sei es voll, und die Menschen kämen sich nahe. Dieser Zustrom sei, da der Tierpark über viele Wanderwege zu erreichen ist, nicht zu kontrollieren.

Hinker appelliert an das Verständnis der Bielefelder. „Wir haben insgesamt zehn Tierpfleger, die derzeit in zwei Gruppen von fünf ‘Mann’ arbeiten. Um die Tiere zu versorgen, brauche ich einfach fünf Mitarbeiter. Wenn sich von den Tierpflegern einer mit dem Coronavirus infiziert, kommen gleich fünf Leute in Quarantäne. Dann wird es eng.“ Und dann sei die Versorgung der Tiere nicht mehr gewährleistet.

Dazu gehört nicht nur, ihnen Futter und Wasser hinzustellen: Die Gehege müssen gereinigt werden, und die Tierpfleger kontrollieren, ob es „ihren“ Tieren gut geht.