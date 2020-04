Bielefeld/Hannover (WB/dpa). Nach dem Fund eines getöteten Bielefelders auf einem Friedhof in Hannover versucht die Polizei mit Hilfe eines Fotos die Hintergründe zu klären. Sie veröffentlichte am Freitag ein Bild des 28-Jährigen, der am 7. April in Bielefeld vermisst gemeldet worden war.