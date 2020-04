Bielefeld (WB/peb). Offenbar unbeschadet ist der Anfang April entführte Osterhase wieder aufgetaucht. Passanten fanden die Figur nach Polizeiangaben am Samstag gegen 8.30 Uhr. Die Entführer hatten die Figur direkt neben der Tür des Alten Rathauses abgestellt. Ein erneutes Bekennerschreiben gab es diesmal nicht, wie die Polizei auf Anfrage erklärte.

Die 2,05 Meter hohe und rund 600 Euro teure Figur aus Fiberglas war in der Nacht vom 2. auf den 3. April von ihrem Standort auf dem Willy-Brandt-Platz entwendet worden . Dort hatte der Osterhase einige Tage mitten auf dem Kreisel auf einem frühlingshaft bunt geschmückten Unterstand gestanden – aufgestellt vom Haller Unternehmen „Die Schmücker“, um in Zeiten der Corona-Krise etwas Spaß in die Stadt zu bringen.

Ein „Kommando Horst Schneehofer“ hatte ein Bekennerschreiben an den „Bürgermeister“ der Stadt hinterlassen und darin die sofortige Evakuierung des Camps Moria auf Lesbos gefordert. In dem Flüchtlingslager lebten mehr als 20.000 Menschen unter widrigsten Bedingungen. „Sollte die Stadt Bielefeld nicht innerhalb der nächsten Tage zusichern, mindestens 1000 Menschen aus dem Lager Moria aufzunehmen, wird der Hase erst nach Ostern wieder in die Freiheit entlassen.“

Im Büro des Oberbürgermeisters fand man die Aktion wenig lustig, zumal sich die Stadt bereits zum „sicheren Hafen“ erklärt und Bereitschaft signalisiert hatte, 100 Menschen aus griechischen Lagern aufzunehmen.

Das „Nest“ war noch da, der Hase entführt. Die Täter hinterließen ein Schreiben. Foto: Schulze Das „Nest“ war noch da, der Hase entführt. Die Täter hinterließen ein Schreiben. Foto: Schulze

Immerhin brachte das „Kommando Horst Schneehofer“ den Hasen wie versprochen zurück. Der Osterhase wurde nach seiner Rückkehr zunächst im Foyer des Rathauses untergebracht. Für die Polizei ist der Fall damit noch nicht erledigt, die Ermittlungen dauern noch an. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0521/5450 zu melden.