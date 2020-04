Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Detlef Helling sieht sich als 68er. Nicht als einer, der in jenem aufregenden Jahrzehnt links sozialisiert worden wäre. Im Gegenteil. Helling wurde früh CDU-Mitglied. „Wir wollten etwas bewegen”, sagt er über seine Generation. Die einen taten dies im linken Spektrum, er in einem bürgerlich-liberalen Umfeld. An diesem Montag vollendet Helling sein 70. Lebensjahr.

Es ist gleichzeitig das Jahr 41 seiner kommunalpolitischen Tätigkeit. Kaum einer bringt es auf vier Dekaden in Bezirksvertretung, im Rat, in Fachausschüssen oder im Regionalrat bei der Bezirksregierung. Kaum einer hat so viel Erfahrung in all diesen Gremien, kennt Entscheidungswege, weiß um das Machbare in der Politik, das immer auch den Kompromiss einschließt.

Mit der Wahl im Herbst soll nun Schluss sein

„Das hat jung gehalten”, sagt Helling. Aber mit der Kommunalwahl im Herbst soll nun auch Schluss sein. „Es gibt ein Leben nach der Politik, und darauf freue ich mich auch.”

Für Helling gab es immer auch ein Leben neben der Politik. Der selbstständige Betriebswirt betreibt ein Geschäft für Fußbodenbeläge in Brackwede, dem Ort, in dem er aufgewachsen ist und wo er bis heute auch lebt. „Ich habe immer darauf geachtet, dass mir dieses Standbein bleibt”, sagt er. Auch als Helling 1996 in den Bundestag nachrückte. 1998 gelang die Wiederwahl nicht. Doch 2002 wurde er erneut als Nachrücker Parlamentsmitglied. „Sicher meine spannendste politische Erfahrung”, sagt Helling in der Rückschau. Er erlebte Kanzler Helmut Kohl (CDU) in Bonn und Rot-Grün unter Gerhard Schröder (SPD) in Berlin.

„Ich wollte immer mitgestalten”

Helling diente seiner Heimatstadt Bielefeld mehrere Jahre als Bürgermeister, nahm viele Repräsentationsaufgaben wahr. Auch als Oberbürgermeister-Kandidat bei der Kommunalwahl 2009 wollte der Vollblut-Politiker ins Rennen gehen, zog seine Kandidatur aber schließlich wieder zurück. In der ersten Reihe der CDU-Ratsfraktion blieb er. Bis heute gehört er auch dem Stadtwerke-Aufsichtsrat an. Dort war über viele Jahre der 2019 verstorbene SPD-Politiker Hans Hamann sein Mitstreiter und manchmal auch sein Gegenspieler. Beide schätzten sich, vertraten etwa im Regionalrat, dem Hamann ebenfalls angehörte, nicht selten gemeinsame (Bielefelder) Interessen. Sie kannten sich schon aus alten Brackweder Tagen. Als Detlef Helling 1979 Mitglied der dortigen Bezirksvertretung wurde, vertrat Hamann die Sozialdemokraten.

„Ich wollte immer mitgestalten”, sagt Detlef Helling über sein Engagement. In irgendeinem Gremium sitzen um des Postens Willen, das war und ist nicht sein Ding. Und so ganz aufhören? Im DRK-Kreisverband ist er Vizepräsident. Dort sorgt die Corona-Pandemie für massive wirtschaftliche Probleme. „Eine große Herausforderung für alle Verantwortlichen beim DRK.” Aber mehr Zeit für die Familie, für Ehefrau Gabriele, Tochter Diana und Enkel Magnus (6) soll künftig dann doch übrig sein.