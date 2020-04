Bielefeld (WB/hz). Der neue mobile Laser-Blitzer des Bielefelder Ordnungsamtes ist noch nicht einmal zwei Wochen lang im Dienst, da gab es schon die erste Farbtattacke. Die sogenannte Semistation in Form eines Autoanhängers wurde in der Nacht zum Montag beschmiert.

Das bestätigte Norman Rosenland, beim Ordnungsamt zuständig für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die Farbattacke auf die Linsen der Kameratechnik sowie das Aufbringen eines üblen englischsprachigen Schimpfwortes habe sich in Dornberg an der Wertherstraße in der Tempo 30-Zone in Höhe der Gaststätte Pappelkrug ereignet.

Der oder die Täter seien unbekannt. Die Stadt habe Strafantrag erstattet, sagte Rosenland.

Der Laser-Blitzer war Rosenlands Angaben zufolge kurz nach Bekanntwerden der Schmiererei wieder einsatzbereit. Die Sichtfenster für die Kameratechnik seien schnell gereinigt worden.

Der neue Laser-Blitzer ist seit dem 8. April auf Bielefelds Straßen im Einsatz.