Bielefeld (WB). In der Straße Am Bach beginnen an diesem Mittwoch umfangreiche Baumaßnahmen. Dafür wird die Straße bis Ende November für den Verkehr gesperrt.

Die Stadtwerke beginnen dann mit der Umlegung und Sanierung einer Fernwärmeleitung. Die Arbeiten werden sich auf rund 250 Meter erstrecken, von der Hausnummer 11 bis in den Niederwall hinein. Die Straße wird gesperrt, nur Anliegerverkehr möglich sein.

Es handelt sich dabei um eine Baumaßnahme im Zusammenhang mit der Offenlegung der Lutter. Diese wird künftig zwar nicht überirdisch durch die Straße fließen, für die Neuverrohrung muss jedoch die Fernwärmeleitung in der Straße Am Bach verlegt werden. Damit diese dann auch auf den neuesten Stand gebracht wird und nicht sobald wieder neu angefasst werden muss, sanieren die Stadtwerke in einem Zuge. Außerdem wird die Maßnahme genutzt, um acht Hausanschlüsse zu erneuern. Im Anschluss an die Arbeiten der Stadtwerke werden in der Straße Am Bach weitere Baumaßnahmen zur Lutter-Freilegung durch die Stadt erfolgen.

Alle Stadtwerke-Arbeiten in der Ravensberger Straße wurden bereits Anfang 2020 abgeschlossen. Voraussichtlich im Sommer sollen dort die städtischen Arbeiten zur Offenlegung der Lutter beginnen.