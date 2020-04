Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Der große Teil der Geschäfte in der Innenstadt hat seit Montag wieder geöffnet. Vom großen Ansturm in den Fußgängerzonen war aber nichts zu spüren. Die Straßen füllten sich erst vom späten Vormittag an etwas. Geschätzt war die Zahl der Passanten um ein Sechsfaches höher als zu Zeiten der geschlossenen Läden. Es wurde überwiegend bei Sonnenschein gebummelt und geschaut. Menschen mit Einkaufstüten in den Händen waren – wie Fußgänger mit Schutzmasken – die Ausnahme.

„Das Verlangen zum Bummeln ist groß“, brachte es Dominik Heuer von der Werbegemeinschaft Bahnhofstraße auf den Punkt. Das war auch von Passanten zu hören. „Wir wollen mal sehen, was heute so los ist“, sagte ein Bielefelder Ehepaar, das Hand in Hand durch die Fußgängerzonen schlenderte. Ein anderer Bielefelder saß in der Sonne auf einem Stuhl vor einem Modegeschäft und wartete auf seine Begleiterin. „Meine Freundin hat es nicht mehr ausgehalten. Wir mussten in die Stadt“, sagte er.

Das Geld der Kunden saß allerdings nicht sehr locker. „Der Handel ist noch nicht wirklich wieder da. Die meisten Menschen machen sich Sorgen um sich selbst. Habe ich morgen noch Arbeit, kann ich mir das noch leisten?“, gab Andreas Funke von einem Fotofachgeschäft an der Wilhelm­straße die Stimmung wieder.

Alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern sind geöffnet? Nein. In Bielefeld blieben mehrere Läden bundesweiter Großfilialisten zu. Foto: Thomas F. Starke Alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern sind geöffnet? Nein. In Bielefeld blieben mehrere Läden bundesweiter Großfilialisten zu. Foto: Thomas F. Starke

Die Geschäftsumsätze in der Innenstadt dürften hinter einem Montag vor der Coronavirus-Krise weit zurück liegen. Im großen Einkaufscenter Loom war verhaltener Betrieb. In den meisten Geschäften blieben am Montagnachmittag die Verkäuferinnen unter sich. Mehrere bundesweit aktive Filialketten hatten an der Bahnhofstraße selbst sehr überschaubare Geschäfte erst gar nicht geöffnet. In anderen Filialen hingen Infozettel, dass aktuell noch an der Umsetzung der Hygienevorschriften gearbeitet werde. Diese Vorschriften wurden in allen Geschäften, die geöffnet hatten, sehr genau genommen. Hinweise zu den Abstandsregeln waren nicht zu übersehen, Einkaufskörbe waren wie bei der Buchhandlung Thalia reduziert und wurden am Eingang direkt überreicht. Desinfektionsmittel für die Kundschaft stand zur Verfügung. Waren sollten nur in die Hand genommen werden, wenn man kaufen wollte.

„Ich befürchte, dass wir einen stärkeren Lockdown bekommen“

Christiane und Carlos Mata vom Spielzeugladen Ringelreif in der Altstadt begrüßten am Montag zahlreiche treue Stammkunden wieder. „Ich war vor Geschäftseröffnung ziemlich aufgeregt. Wie wird das? Kommen überhaupt Leute?“, sagte Carlos Mata. Die Leute kamen, einer nach dem anderen und waren sehr gesittet, berichtete seine Ehefrau Christiane.

Alexander Wolf von der gleichnamigen Parfümerie und Drogerie an der Bahnhofstraße erlebte genau das Gegenteil. „Es gibt Leute, die richtig pampig werden, wenn man sie auf den Sicherheitsabstand hinweist“, sagte er. Wolf beobachtete am Montag in der Fußgängerzone und drum herum zahlreiche Verstöße vor allem junger Menschen gegen das Kontaktverbot. Auch die Regel, nur einen Kunden pro zehn Quadratmeter Geschäftsfläche in den Laden zu lassen, sei immer noch unbekannt. „Da wird die Kontaktsperre sinnlos. Ich befürchte, dass es so exzessiv wird, dass wir einen stärkeren Lockdown bekommen als wir hatten“, sagt Alexander Wolf.

In den beiden großen Möbelhäusern Porta und Zurbrüggen, die am Montag nach Wochen der Zwangsschließung wieder eröffneten, wird auf Abstand, Desinfektion, Hygieneregeln und kontaktlose Warenübergabe per Einkaufswagen oder Einzelabholung ganz genau geachtet. Die Zahl der Kunden in den Geschäften werde sehr genau überwacht, sagten Porta-Geschäftsleiter Michael Hillebrenner und Zurbrüggen-Hausleiter Jörg Schmelter. Zurbrüggen billige jedem seiner Kunden sogar 20 Quadratmeter Fläche zu. Porta stelle kostenlos Schutzmasken und Einmal-Handschuhe bereit.

Und nach was verlangte die Kundschaft? Mobiliar für Terrasse und Balkon war der große Renner.

Abstand ist ein Fremdwort

Das Kontaktverbot in Zeiten des neuartigen Coronavirus scheint in den Köpfen vieler Menschen immer noch nicht angekommen zu sein. Frauen und Männer sitzen in der Bielefelder Innenstadt weiter dicht an dicht, als ob es die Pandemie nicht geben würde. Ob Altstädter Kirchpark, die Treppe vor dem Theater am Alten Markt oder sonstige Parks und Plätze – überall waren bei strahlendem Sonnenschein Menschen zu sehen, die zu dritt auf Bänken hockten, sich auf Treppenstufen förmlich aneinander drängten oder in Gruppen beieinander standen.

In der Bahnhofstraße herrschte Gefahr, von rücksichtslosen Fußgängern umgelaufen zu werden. Ohne Sinn und Verstand suchten Unverbesserliche jede Lücke, um sich an anderen Menschen vorbei zu drängeln. Ob sich diese Eindrücke eines Rundgangs durch die Innenstadt mit den Kontrollen des Ordnungsamtes decken, will die Stadt Bielefeld erst an diesem Dienstag bekannt geben. Der Krisenstab habe entschieden, zur aktuellen Situation nichts zu sagen, um die Lage erst einmal zu bewerten, sagte Stadtsprecher Daniel Steinmeier auf Anfrage dieser Zeitung.