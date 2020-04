Die Saisonvorbereitung in den Freibädern wurde im März abgebrochen. Sie beginnt wieder, sobald ein Starttermin feststeht. Am 30. April soll auf Bundesebene besprochen werden, wann Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen wieder geöffnet werden dürfen. Derzeit finden in den Freibädern Instandsetzungsarbeiten statt. In den Hallenbädern werden aktuell Fugen- und Fliesenarbeiten vorgenommen. Dadurch würde eine Schließung in den Sommerferien, wie jedes Jahr, größtenteils entfallen. Lediglich im Familienbad Heepen und im Sennestadt-Bad sind auch Arbeiten in den Sommerferien nötig. 80 Prozent der Mitarbeiter befindet sich in Kurzarbeit.