„Bund und Länder haben den Menschen dringend empfohlen, in Geschäften, Bussen und Bahnen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Aber eine Empfehlung reicht nicht aus. Wir Menschen nehmen Empfehlungen, die uns nicht gefallen, oft nicht ernst. Deshalb brauchen wir nun eine verbindliche Vorgabe. Die Anordnung, beim Einkaufen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln einen Schutz zu tragen, ist eine notwendige Konsequenz der vorgenommenen Lockerungen. Denn wenn wieder mehr öffentliches Leben stattfindet, sich Menschen wieder vermehrt begegnen, dann müssen die Regeln für diese Begegnungen strenger werden – und zwar gerade dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in Bussen, Bahnen und Geschäften schützt die Menschen in der nahen Umgebung und den Träger selbst. Außerdem senden sie ein gut sichtbares Signal: Es ist nichts normal, wir müssen weiterhin auf uns und andere achtgeben. Diese Position vertreten alle nordrhein-westfälischen Oberbürgermeister. Am Dienstagmorgen haben wir in einer Telefonkonferenz mit Kommunalministerin Ina Scharrenbach deutlich gemacht, dass wir uns eine einheitliche Regelung für NRW wünschen. Ich bin zuversichtlich, dass wir nicht mehr lange darauf warten müssen.“