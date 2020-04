Bielefeld (WB). An einer Schule an der Straße Krähenwinkel in Bielefeld-Oldentrup haben Täter mehrere Fenster beschädigt.

Als der Hausmeister der Schule am Montagmorgen um 7 Uhr das Gelände betreten habe sei ihm aufgefallen, dass mehrere Fensterscheiben eingeschlagen worden waren, berichtet Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. Da der Hausmeister die Schule am Freitag um 15 Uhr verlassen hatte, müssen sich die Täter am Wochenende am Gebäude zu schaffen gemacht haben.

An vier Fensterscheiben mit Doppelverglasung entdeckte der Hausmeister insgesamt fünf Löcher. In einem der Löcher war ein Stein zwischen den beiden Scheiben hängen geblieben.

Im Bereich des eingezäunten Schulhofs beschädigten die Täter 13 weitere Fenster. Im unteren Bereich der Glasflächen hinterließen sie insgesamt 17 kleine Löcher.

Wie genau diese Löcher entstanden sind, ist noch unklar. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 0521/5450 entgegen.