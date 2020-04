Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Es war eine Bluttat, unter der eine fünffache Mutter aus Baumheide ihr Leben lang zu leiden hat. Am 20. September 2019 fiel gegen 11.30 Uhr im Jahnplatztunnel an den Stadtbahngleisen der psychisch kranke Bielefelder Falco T. (46) über seine 43-jährige Ex-Frau her. Mit der neun Zentimeter langen Klinge eines Küchenmessers fügte der Deutsch-Türke dem Opfer 21 Schnitt- und Stichverletzungen am gesamten Kopf sowie an Armen und Händen zu. Die Frau ist bis heute durch die Narben entstellt, im Gesicht wegen eines durchtrennten Nervs teilweise gelähmt und kann eine Hand kaum bewegen.

Am Dienstag verurteilte die 10. Große Strafkammer (Schwurgericht) des Landgerichtes den Messerstecher zu acht Jahren und neun Monaten Haft. Das Urteil lag deutlich über der Forderung von Staatsanwalt Veit Walter mit sieben Jahren und sechs Monaten.

Der Angeklagte Falco T. wurde der schweren Körperverletzung an seiner seit Oktober 2018 von ihm getrennt lebenden Ex-Frau schuldig gesprochen. Zudem erging das Urteil wegen gefährlicher und fahrlässiger Körperverletzung an den beiden Ersthelfern Redouan E. (34) und Ghassan A. (43). Der Marokkaner und der Iraker drängten bei der Bluttat den Täter vom Opfer weg. Dabei erhielt Ghassan A. einen Stich in den linken Oberarm. Die Ersthelfer leiden wegen des Vorfalls bis heute unter körperlichen und traumatischen Störungen. Der Angeklagte muss dem Urteil zufolge an Redouan E. 1700 Euro und an Ghassan A. 3500 Euro Schmerzensgeld zahlen.

„Die Kammer hat über eine sehr hässliche und sehr niederträchtige Attacke des Angeklagten zu entscheiden gehabt“, sagte Vorsitzender Richter Christoph Meiring. Falco T. habe seine Ex-Frau mit den zahlreichen Schnitten durchs Gesicht „gebrandmarkt und dauerhaft ausgegrenzt“. „Sein Ziel war es, ihr Gesicht zu entstellen. Und zwar so sehr, dass andere Männer abgeschreckt würden, mit ihr eine Partnerschaft einzugehen“, sagte der Richter.

Meiring skizzierte nochmals, wie es zur Tat am 20. September 2019 kam. Verletzte Ehre und männlicher Herrschaftsanspruch über seine Ex-Partnerin hätten den Angeklagten zum Messer greifen lassen. Nach der Trennung des Paares folgten Todesdrohungen gegen das Opfer, das im April 2019 ein Annäherungsverbot gegen den Deutsch-Türken erwirkte. Trotzdem drohte der Mann ununterbrochen weiter, bis alles am 20. September 2019 eskalierte. „Der Angeklagte wollte die Trennung nicht akzeptieren. Sie sind bei allem, was ihnen nicht passt, gewaltbereit. Sie sind ein sehr gestörter Mensch. Sie wollten ihr Gesicht zerstören“, sagte der Richter zum Deutsch-Türken.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Jan-Christian Hochmann kündigte Revision an. Er sah eine Strafe von unter fünf Jahren für seinen Mandanten als angemessen an. Zudem müsse der paranoide Angeklagte in einer Psychiatrie behandelt werden.