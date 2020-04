Computerbild: So soll das Campusgebäude für Studenten an der Dürerstraße in Bielefeld aussehen. Foto: Stopfel Architekten BDA

Bielefeld (WB). Christoph Borchard (55) ist Projektentwickler. Er baut mit einem Stab von rund 30 Fachplanern und Architekten seiner Firma Borchard Group sowie Borchard + Dietrich Büros und Wohnungen. Bekannt ist der Bielefelder vor allem durch das „Lenkwerk“ – ein Quartier mit Büros, Wohnungen, Gastronomie und Oldtimern in Bielefeld. Über die Situation am Immobilienmarkt sprach Paul Edgar Fels mit Christoph Borchard.

Herr Borchard, Sie sind Projektentwickler. Wir würden Sie Ihre wesentliche Arbeit beschreiben?

Christoph Borchard: Entwickeln sagt es bereits. Ich fahre zum Beispiel durch Bielefeld, sehe Baulücken oder Bereiche, die nicht entwickelt wurden. Dann mache ich mir Gedanken, was man auf solchen Flächen errichten kann. Das reicht von klassischer Wohnbebauung über Mischbereiche bis hin zu Gewerbe-Units. Da entstehen manchmal ganze Quartiersgedanken. Unser Hauptbetätigungsfeld ist ganz Ostwestfalen-Lippe. Momentan bin ich aber auch in Berlin und Köln tätig.

Haben Sie eine Art Maxime oder ein Geschäftsmodell, das Sie von Wettbewerbern unterscheidbar macht?

Borchard: Ursprünglich kommen wir aus einer klassischen Nische – den Bau von Bürogebäuden. Diesen Markt haben wir mit unseren architektonisch anspruchsvollen Projekten neu aufgerollt. Da sind wir in der Region führend. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Mikrowohnen. An der Dürerstraße in Bielefeld entsteht aktuell das größte Projekt in der Region mit rund 800 Wohneinheiten. Das sind vor allem Wohnungen für Studenten und Dozenten. Es geht aber auch um Eigentumswohnungen und um Sozialwohnungen. Wir decken dort alle Wohnformen ab: vom Ein-Zimmer-Appartement bis hin zur großen Wohnung für Familien. Im Jahr 2023 soll das Projekt fertig sein.

Wie hat sich Ihre Arbeit in den vergangenen Jahren, in denen wir einen rasanten Immobilienboom erleben, verändert?

Borchard: Der Boom hat auch OWL erreicht. Bielefeld wächst entgegen früherer Annahmen schneller als andere Oberzentren. Da haben wir eine spannende Aufgabe: Wir müssen die Fehleinschätzung der vergangenen Jahre aufarbeiten – und das betrifft alle Wohnformen.

Was heißt das für Sie konkret als Projektentwickler? Wird Ihre Arbeit schwieriger?

Borchard: Die Nachfrage ist riesengroß. Wir können gar nicht genug entwickeln und bauen. Das ist für uns schon mal positiv. Aber es gibt in der Gesellschaft auch die Frage nach Wohnraumverdichtung. Wir müssen uns mit Bauclustern in den Innenstädten befassen, was aufwändig ist. So muss etwa ein Gewerbegebiet in ein Wohngebiet umgewandelt werden. Das ist verwaltungstechnisch eine große Hürde. Man braucht heute von der ersten Idee bis zur Umsetzung drei bis vier Jahre. Wir glauben, dass die Auflagen der Behörden zunehmen werden. Genehmigungsverfahren in Großstädten wie Köln und Hamburg dauern heute vier bis fünf Jahre.

Grundstückspreise und Häuser haben sich extrem verteuert. Ist das für Sie als Projektentwickler eher gut oder eher schlecht?

Borchard: Das Problem ist weniger der Preis, sondern überhaupt die Verfügbarkeit von Grundstücken. Wir reden hier über ganze Quartiere. Die Preise geben wir eins zu eins weiter. Eine Aufgabe der Zukunft wird sein, den Flächenfraß von ebenerdigen Parkplätzen zurückzuschrauben. Verbrauchermärkte mit 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und 5000 Quadratmeter Parkplatzfläche – das ist nicht mehr zeitgemäß. Da setzen wir an. Es gibt bessere Optionen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Borchard: Ja, in Gütersloh etwa gibt ein großer Möbelmarkt seine Parkplatzflächen teilweise auf. Hier entsteht ein Parkhaus und es gibt noch Platz für Hotel- und Wohnungsbau.

Nicht vor jedem Supermarkt kann man ebenerdiges Parken abschaffen. Das dürfte mit Blick auf die Kunden nicht funktionieren, oder?

Borchard: Im Bestand ist das wirklich schwierig. Aber es gibt gute städtische Beispiele, wie so etwas aussehen kann – etwa in Berlin: Der Verbrauchermarkt befindet sich im Erdgeschoss, man fährt mit dem Auto in die Tiefgarage, und obendrüber gibt es auf fünf oder sechs Etagen Wohnungen. In Bielefeld wären es vielleicht vier bis fünf Geschosse. Das hat Zukunft. Politik und Verwaltung ziehen da bereits an einem Strang.

Immer wieder wird vor einer Immobilienblase gewarnt. Was ist Ihre Meinung dazu?

Borchard: In Städten wie München, Stuttgart oder Frankfurt mit Quadratmeterpreisen von bis zu 10.000 Euro im hochpreisigen Segment kann es schnell dazu kommen. In OWL aber sind wir weit entfernt von einer Immobilienblase. Aus zwei Gründen: Zum einen fehlen hier immer noch viele Wohnungen. Und zum anderen hinken die Preise etwa in Bielefeld als achtzehntgrößte Stadt verglichen mit anderen Städten dieser Kategorie noch deutlich hinterher. So liegt in Münster der Quadratmeterpreis heute um gut 1500 Euro höher als in Bielefeld, wo die Preise zwischen 3500 und 4000 Euro liegen.

Aber kann man Münster mit Bielefeld vergleichen?

Borchard: Münster hat ein anderes Käuferklientel, das stimmt. Aber ich meine: Münster wird überschätzt, Bielefeld deutlich unterschätzt. Wir arbeiten daran, Bielefeld ein besseres Image zu verleihen. Da ist in den letzten zehn Jahren schon viel passiert. Das betrifft die Innenstadt ebenso wie das Unigelände. Kaum einer weiß übrigens, dass Bielefeld die am schnellsten wachsende Universität Deutschlands hat. Hier wird sich noch viel verändern.

Viele Städte punkten mit Wasser. Münster hat den Aasee, Paderborn den Lippesee. Bielefeld hat in dieser Hinsicht nichts zu bieten.

Borchard: Damit müssen wir leben. Die Diskussion ist müßig. Ich hätte mir einen Untersee zusätzlich zum Obersee gewünscht. Man hätte das ökologisch einwandfrei regeln können, die Bürger hätten einen hohen Freizeitwert hinzugewonnen. Leider war die Diskussion bei diesem Thema ideologisch komplett verpeilt. Bielefeld hat eine große Chance vertan.

Sie bauen hochwertig und achten auf Toplagen. Was kostet etwa eine neue moderne Eigentumswohnung heute?

Borchard: In Bielefeld erhält man guten Wohnraum für knapp 4000 Euro. Der Preis wird aber von Jahr zu Jahr steigen – aufgrund höherer Grundstückspreise, steigender Baukosten und auch weiterer Auflagen der Behörden.

Ist es schwierig, die immer teurer werdenden Eigentumswohnungen – zum Teil kosten sie 400.000 bis 500.000 Euro – loszuwerden?

Borchard: Ich bin nicht der klassische Makler. Aber ich glaube, derzeit gibt es für Gebrauchtimmobilien schon mehr Geld als für Immobilien aus dem letzten Jahrzehnt. Entscheidend ist, was schon lange gilt: Lage, Lage, Lage! Auch wir schauen genau, wo wir investieren.

Herr Borchard, wie viele Projekte haben Sie aktuell?

Borchard: In Planung und Realisierung sind es derzeit zwölf Projekte mit einem Volumen von insgesamt 250 Millionen Euro. Das kleinste Projekt ist die „Schöne Aussicht“ in Bielefeld. Hier beginnen wir dieses Jahr mit dem Bebauungsplanverfahren. Das größte Projekt ist die Wohnbebauung an der Dürerstraße, gefolgt von einem Wohnbauprojekt an der Sudbrackstraße. Ansonsten erhält das „Lenkwerk“ in Bielefeld den Abschlussbaustein – sein letztes Bürogebäude mit einer Nutzfläche von rund 6000 Quadratmeter. Damit wollen wir dieses Jahr starten.

Haben Sie dafür schon Käufer?

Borchard: Was wir verkaufen wollten, haben wir bereits verkauft. Das Mikrowohnprojekt Dürerstraße etwa hat ein Fonds gekauft. Die Bürogebäude bleiben im Eigenbestand und werden vermietet – das ist unser Geschäftsprinzip. Vermietungsstand ist annähernd 100 Prozent.

Es gab ja mal eine Zeit, da standen viele Büros leer.

Borchard: Das war in den 90er Jahren. Damals haben wir übrigens angefangen – und dabei auf Qualität viel Wert gelegt. Heute haben wir deutlich mehr Anfragen für qualitativ hochwertige Büros, als wir bauen können. In Zahlen: Im Schnitt haben wir im Jahr 20.000 bis 25.000 Quadratmeter Büromarktanfrage. Wir bauen aber nur rund 8000 Quadratmeter. Wir müssen also viele Interessenten vertrösten.

Gibt es ein Lieblingsprojekt?

Borchard: Ja, das Lenkwerk. Es hat uns zehn Jahre begleitet. Dort arbeiten mittlerweile 1000 Leute. Wir selbst machen dort eigene Veranstaltungen. Es hat eine Anziehungskraft über Ostwestfalen-Lippe hinaus. Das letzte Bürogebäude, das wir dort nächstes Jahr fertigstellen wollen, wird übrigens eine neue Architektursprache bekommen. Wir bauen eine Doppelfassade, die transluzent ist. Wir werden sie mit einem Gewebe überspannen. Auch die Form wird charakteristisch sein für eine neue Sprache. Mehr will ich nicht verraten. Aber klar ist: Architektur ist der Schlüssel zum Erfolg. Auf dieses Gebäude freue ich mich sehr.