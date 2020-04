Bielefeld (WB/cm). Die Bielefelder Brandbekämpfer sind am Vormittag zu brennendem Unterholz unweit des Tierparks gerufen worden. In einem Buchenmischwald oberhalb der Hochlandrinder brannte es auf schätzungsweise 35 Quadratmetern. Über eine 350 Meter lange Schlauchleitung wurde das Löschwasser zur Einsatzstelle im Wald gepumpt. Ein weiterer Einsatz beschäftigt die Feuerwehr in einem Waldstück in Sennestadt.