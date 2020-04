Martin Knabenreich (links), Geschäftsführer von Bielefeld Marketing, und Projektleiter Patrick Piecha veranstalten Autokino-Abende an der Radrennbahn. Von Donnerstag an, 30. April, gibt es insgesamt fünf Kinotermine. Foto: Thomas F. Starke

Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Weil in Zeiten von Corona alle Veranstaltungen abgesagt wurden, darbt das soziale und kulturelle Gemeinwesen dahin. Doch was ist mit Autokino? „Filme gucken im eigenen Wagen ist in Zeiten von sozialer Distanz das einzige Format, das unter Corona-Bedingungen möglich ist“, sagt Martin Knabenreich. Zusammen mit Partnern und Sponsoren hat der Geschäftsführer von Bielefeld Marketing nicht lange gezögert und den Parkplatz an der Radrennbahn zur Autokino-Zone erklärt. Los geht es am Donnerstag, 30. April. Vorerst sind fünf Termine geplant.

Pkw werden einzeln eingewiesen

„Wir freuen uns, dass wir den Menschen in diesen Tagen mit dem Autokino etwas Ablenkung und Unterhaltung bieten können“, erklärt Knabenreich. Aufgrund der technischen Voraussetzungen und der Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sei die Organisation indes aufwendiger. So steht für jedes Fahrzeug ein eingezeichneter Stellplatz von 5 x 4 Metern zu Verfügung. Fahrzeuge werden von Ordnern einzeln eingewiesen. Das Öffnen der Fenster ist mit Ausnahme eines kleinen Frischluftspaltes nicht erlaubt, Cabrios haben geschlossen zu bleiben. „Das Ordnungsamt ist vor Ort und kontrolliert“, so der Marketing-Chef. Dank Sponsoren, freut sich Knabenreich, konnte der Ticketpreis halbiert werden. So kostet ein Pkw mit zwei Erwachsenen 25 Euro. Zusätzlich können noch bis zu zwei Kinder aus der eigenen Familie mitgenommen werden. Karten sind ausschließlich online zu erwerben.

Ton zum Film kommt übers Autoradio

„Die Radrennbahn bietet Platz für 160 Fahrzeuge. Zugelassen sind Pkw, keine Transporter oder Wohnmobile. Die Filme werden auf einer 12 mal 6 Meter großen, aufblasbaren Leinwand gezeigt, die das Filmhaus zur Verfügung stellt“, erläutert Projektleiter Patrick Piecha. Der Ton kommt übers Autoradio ins Fahrzeug. Dazu wurde eigens bei der Bundesnetzagentur eine Frequenz beantragt (88,4).

Der Musical-Film „Greatest Showman“ macht am 30. April um 21.45 Uhr den Anfang, gefolgt von der französischen Erfolgskomödie „Monsieur Claude 2“ am 1. Mai. Dieser Film beginnt wie auch alle weiteren um 22 Uhr. Am 2. Mai läuft „Der Junge muss an die frische Luft“, am 8. Mai gilt es, „Das perfekte Geheimnis“ zu enthüllen und am 9. Mai läut „Rocketman“.