Vier Menschen wurden bei dem Unfall in Jöllenbeck verletzt. Foto: Christian Müller

Bielefeld/Bad Oeynhausen/Herford (WB/cm). Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos sind am Mittwochabend vier Insassen leicht verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Eickumer Straße in Jöllenbeck blieb für etwa eine Stunde gesperrt.