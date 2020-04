Die 81-jährige Bielefelderin erhielt am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen Anruf von ihrem vermeintlichen Enkelsohn, berichtete Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. In dem etwa eine dreiviertel Stunde langem Telefonat erklärte der Betrüger der Rentnerin sehr geschickt, dass er sich in einer lebensgefährlichen Situation befände.

Er sei am Corona-Virus erkrankt und nur spezielle Spritzen könnten ihm das Leben retten, log der falsche Enkel die 81-Jährige an. Die Spritzen seien aber sehr teuer und er verfüge nicht über das nötige Geld. Darum bat der Telefonbetrüger die 81-Jährige, das Geld in bar an einen angeblichen Krankenhausmitarbeiter auszuhändigen. Der würde zur Seniorin nach Haus kommen und das Geld abholen.

Polizeisprecherin Siedschlag: „Wenig später klingelte es an ihrer Haustür. Dort stand ein dunkel gekleideter Mann mit Mundschutz und gab sich als der besagte Mitarbeiter aus. Um das Vertrauen der Seniorin zu gewinnen, rief er den vermeintlichen Enkelsohn an und übergab der Dame das Telefon. Nach dem Telefonat überreichte die Seniorin dem Betrüger einen fünfstelligen Betrag in einem Briefumschlag.“

Dann verschwand der sogenannte Läufer, wie die Geldabholer der Trickbetrügerbanden genannt werden, mit der fünfstelligen Summe. Der Betrüger, der mit der Dame an der Tür sprach, war zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Tel. 0521/5450 entgegen.

Das rät die Polizei: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück.

Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.