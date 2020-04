So kommt die Torte des Kötterhauses in Kaunitz eben per Taxi zu den Kunden nach Hause. Wie viele andere Geschäfte mussten auch die Buchläden einige Wochen lang geschlossen bleiben. Durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen dürfen sie nun – bei Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – wieder öffnen. „Wir werden in den kommenden Wochen einige Spielregeln festlegen“, sagt Andreas Oelschläger, Inhaber der Bücherstube Lübbecke. Wer nicht persönlich kommen kann oder möchte, kann bei der Bücherstube telefonisch oder per E-Mail bestellen.

Ähnlich kreativ zeigen sich die Händler und Firmen auch in Paderborn, Bielefeld, Herford oder Höxter. Mehr erfahren Sie in unserer Beilage „Wir sind für Sie da“ in der Freitagsausgabe des WESTFALEN-BLATTS.