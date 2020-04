Bielefeld/Höxter (WB). Autokinos erleben in der Corona-Krise einen Boom. Allein in NRW sind in den vergangenen Wochen 26 Autokinos genehmigt worden – darunter auch mehrere in OWL.

So wird es von diesem Freitag an bis zum 3. Mai ein Autokino auf dem Floßplatz an der Weser in Höxter geben. Dort sollen vor bis zu 150 Autos insgesamt 14 Filme auf einer knapp 200 Quadratmeter großen Leinwand laufen. In Bielefeld waren derweil Karten für das Autokino vom 30. April bis 9. Mai an der Radrennbahn binnen weniger Stunden ausverkauft. Weitere Termine werden geprüft.

Bundesweit gibt es laut Bundesnetzagentur so viele Anträge wie nie für Funkfrequenzen zur Tonübertragung in Autokinos auf die Kfz-Radios. 43 Genehmigungen seien seit 1. März erteilt worden, fast 80 Anträge liegen noch vor.