Von André Best

Zu wenig Verantwortungsbewusstsein, zu viel Eigennutz und – ja – auch zu viel Unwissenheit können dazu führen, dass diese Ausnahmesituation uns noch mehr Angst und Schrecken zufügt, als es bereits jetzt der Fall ist.

Aber: WARUM halten sich noch immer so viele Menschen eben nicht an die Einhaltung von Schutzmaßnahmen, an ein Mindestmaß an Kontakten, an die Abstände von zwei Metern, an die Hygiene? In Bielefeld gibt es vorbildliche Verhaltensweisen, aber es gibt auch Menschen, die so tun und sich leider so benehmen, als wäre nichts gewesen.

Vielleicht wird alles besser, wenn die Masken ab Montag zur Pflicht werden. Wenn das Leben anderer weiterhin zum Teil so leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird, dann könnte uns Schlimmes drohen. Wer möchte schon gerne einen neuen Shutdown oder gar Tote in der eigenen Familie? Ein möglichst unbeschwertes Leben möchte jeder führen. Helfen wir mit, dass das möglichst vielen vergönnt bleibt.