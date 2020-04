Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). In Zeiten des neuartigen Coronavirus ist es eine denkbar schlechte Idee, mit mehr als 20 Menschen, Fahrrädern und Fahnen vorm Alten Rathaus aufzutauchen und zu viert dicht an dicht für Gruppenfotos zu posieren. Als am Donnerstag die Initiatoren des Radentscheids, dem Bürgerbegehren für einen verbesserten Radverkehr in Bielefeld, Oberbürgermeister Pit Clausen 26.567 Unterschriften für den von ihnen geforderten Bürgerentscheid übergaben, rief das prompt eine Doppelstreife des Ordnungsamtes auf den Plan.