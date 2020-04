Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Sozialdezernent Ingo Nürnberger, Chef des städtischen Krisentabes, spricht von einer „guten Entwicklung“. Nur 101 Menschen in Bielefeld sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Damit die Zahl so niedrig bleibt mahnt er aber: „Weiter Abstand halten, diszipliniert sein und Masken tragen.“

Maskenpflicht

Ab Montag gilt die Maskenpflicht in Geschäften sowie in Bus und Bahn . „Detailregelungen liegen uns dafür noch nicht vor“, sagt Ordnungsamtsleiter Friedhelm Feldmann. In den Geschäften müssen die Inhaber auf das Einhalten der Maskenpflicht achten, in Bus und Bahn ist Mobiel verantwortlich.

Hermannslauf

Ankündigungen in sozialen Netzwerken haben die Verantwortlichen aufgeschreckt. Der Hermannslauf am Sonntag ist abgesagt. Dennoch wollen sich einzelne Gruppen auf den Weg machen. „Das ist unverantwortlich“, so Feldmann. Am Sonntag wird entlang der gesamten Strecke einschließlich des „Ziels“ an der Promenade kontrolliert.

Flüchtlingsunterkunft

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Oldentruper Hof sind inzwischen 55 Menschen positiv getestet worden. Das sind aktuell mehr als die Hälfte der Bielefelder Corona-Fälle. Im St.-Joseph-Altenheim gab es auch einen Corona-Fall. Betroffen war ein über 80 Jahre alter Bewohner. Die Tests bei Mitarbeitern und Mitbewohnern verliefen negativ. Testergebnisse aus dem AWO-Seniorenheim an der Rosenhöhe, wo eine Pflegekraft an Corona erkrankt war, liegen noch nicht vor.

Vorfall im Klinikum

Im Klinikum Bielefeld-Mitte ist ein jüngerer Patient, der nicht auf einer Corona-Station lag, positiv auf Corona getestet worden. Er hatte Kontakt mit vielen Krankenhaus-Beschäftigten und Patienten. 90 Abstriche wurden gemacht, die Tests waren negativ. In einem anonymen Brief war kritisiert worden, dass die Stations-Mitarbeiter nicht in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden seien. Dr. Wolfgang Schmidt-Barzynski, Ärztlicher Direktor des Klinikums, hat den Vorwurf am Freitag zurückgewiesen. Man folge den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes, die den weiteren Einsatz des Klinik-Personals in solch einem Fall zuließen, solange kein positiver Test oder Symptome vorlägen. Die Arbeitsfähigkeit der betreffenden Station sei nicht gefährdet, betont auch Dr. Peter Schmid vom Gesundheitsamt.

Masken für Schulen

Georgia Schönemann, Leiterin des städtischen Amtes für Schule, berichtet, dass Bielefelds Schulen ab Montag 40.000 Schutzmasken als Erstausstattung erhalten sollen. Außerdem hat die Stadt den Schulen jetzt ein umfangreiches Merkblatt mit Hygienevorschriften zukommen lassen. Handdesinfektionsmittel werden nicht zur Verfügung gestellt. Händewaschen mit Wasser und Seife reichten aus, um sich vor Krankheitserregern zu schützen, beruft sich die Stadt wiederum auf das Robert-Koch-Institut. Aktuell gehen wieder mehr als 6000 ältere Schüler zum Unterricht.

Mehr Kita-Kinder

Ab Montag dürfen auch Alleinerziehende ihre Kinder wieder in die Kitas schicken. Sozialdezernent Nürnberger rechnet deshalb mit steigenden Zahlen von derzeit 500 Kindern in der Notbetreuung auf rund 1500 Anfang Mai.

Integrationshelfer

Die Integrationshelfer, die sonst behinderte Kindern in den Schulen unterstützen, sollen jetzt auch in deren Familien eingesetzt werden können und beim Home Schooling helfen.

Ladenöffnungen

Weitgehend unproblematisch sei die Öffnung der kleineren Einzelhandelsgeschäfte in dieser Woche gelaufen. Abstandsregelungen seien eingehalten worden. „Weiter so“, meint Nürnberger. Dann seien ab Mai zusätzliche Erleichterungen drin.