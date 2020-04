Die Stiftskirche in Schildesche. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB). Ab dem 1. Mai können in NRW wieder Gottesdienste gefeiert werden. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich dazu Superintendent Christian Bald (Evangelischer Kirchenkreis Bielefeld), Dechant Norbert Nacke (Katholisches Dekanat Bielefeld) sowie Superintendent Frank Schneider, Evangelischer Kirchenkreis Gütersloh, geäußert.

„Wir begrüßen die Möglichkeit, nun wieder gemeinschaftliche Gottesdienste in unseren Kirchen feiern zu können. Allerdings steht der Schutz der Besucher an erster Stelle. Darum haben wir unseren Gemeinden und den Pastoralverbünden empfohlen, frühestens ab dem 10. Mai zu Gottesdiensten in den Kirchen einzuladen.“

Zu den Auflagen gehören strenge Hygienemaßnahmen am Eingang ebenso wie Desinfektion aller berührbaren Gegenstände wie Türgriffe. Dazu gehören die Abstandsregelungen vor und nach den Gottesdiensten sowie in den Kirchenräumen von mindestens 1,5 Metern. Bei jedem Gottesdienst werden drei bis fünf Personen auf die Einhaltung der Regeln achten.

Dazu gehört, dass bei reduzierter Zahl von Sitzplätzen und entsprechend hohen Besuchszahlen Menschen nicht mehr an diesen Gottesdiensten teilnehmen können, weil die maximale Anzahl überschritten wurde. Spätestens ab 6. Mai werden die Gottesdienst-Termine veröffentlicht werden.