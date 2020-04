Von Uta Jostwerner

Zwar, so Regine Tönsing, begrüße man die Herunterstufung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Speisen als ein gutes Signal. Gleichwohl würden viele Betriebe ohne zusätzliche direkte Finanzhilfen die Krise nicht überleben, sagte die Hauptgeschäftsführerin der Dehoga OWL. Die Durchsetzung eines Rettungsfonds stehe daher ganz oben auf der Agenda des Verbandes.

Verbandskollege Andreas Büscher (Hotel Büscher) beklagt allein für den Monat April „einen Umsatzrückgang von 96 bis 97 Prozent“. Die gezahlte Soforthilfe sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, betont der Verbandspräsident. Büscher fordert, die Sieben-Prozent-Stufe dauerhaft beizubehalten. „Es wird lange dauern bis wir wieder auf dem alten Umsatzniveau sind. Und die verlorenen Umsätze sind nicht nachzuholen, anders als in der Industrie, wo Sonderschichten gefahren werden können“, sagt der Gastronom, dessen familiengeführter Betrieb seit 136 Jahren besteht.

Gleichwohl halten beide eine verfrühte Öffnung für fatal. „Sollten danach die Infektionszahlen durch die Decke schießen und daraufhin ein extremer Lockdown bis in den Herbst und Winter erfolgen, wären 80 bis 90 Prozent der gastronomischen Betriebe insolvent“, prophezeit Büscher.

„Was wir jetzt brauchen, ist Klarheit und eine Perspektive. Denn die Einhaltung der Hygienevorschriften stellt für uns kein Problem dar. Wenn wir etwas können, dann Hygiene“, betont Tönsing. Auch die Abstandsregeln könnten durch weniger besetzte Tische problemlos eingehalten werden. Indes gelte es, die Ängste der Gäste vor einer Ansteckung abzubauen. „Die Frage ist doch, wie bringen wir die Gäste in unsere Betriebe zurück und wie können wir neues Vertrauen aufbauen“, sagt Andreas Büscher.

In Bielefeld gehören knapp 800 gastronomische Betriebe dem Dehoga an. In OWL sind es 1400, in ganz OWL und Lippe 3800. Symbolische Protestaktionen fanden am Freitag auch in Paderborn, Herford und Rheda statt.