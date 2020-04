Von Stefan Biestmann

Bielefeld/Münster (WB). Auch die Macher der ZDF-Fernsehserie „Wilsberg“ leiden unter den Folgen der Corona-Krise. Nach Informationen dieser Zeitung sind die Dreharbeiten für die Folgen 71 und 72 „aufgrund der behördlichen Auflagen“ verschoben worden. Trotzdem hofft das Produktionsteam darauf, dass noch in diesem Jahr die geplanten Dreharbeiten für insgesamt vier Folgen über die Bühne gehen. Auch für das Jahr 2021 sind weitere vier Episoden in Planung.

Immerhin gibt es bei der Reihe um den münsterischen Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink), in der es immer wieder Bielefelder Bezüge gibt , noch einen Puffer für das ZDF. Denn zumindest zwei noch nicht ausgestrahlte Episoden sind bereits im Kasten – gedreht in Münster und Köln.

Unterdessen hat die 68. Folge „Vaterfreuden“ am vergangenen Samstag einen Rekord in der mehr als 25-jährigen Geschichte der Reihe erzielt. Die Einschaltquote betrug in der Endabrechnung 9,06 Millionen, was einem Marktanteil von 26,8 Prozent entspricht. Damit liegt die Episode deutlich über dem bisherigen Rekordhalter, der im Januar 2018 ausgestrahlten und auf Norderney gedrehten Folge „Morderney“. Damals schalteten mehr als 8,3 Millionen Zuschauer ein.

Sendetermine für die beiden bereits gedrehten Folgen stehen noch nicht fest. In der 69. Episode „Alles Lüge“ lernt Georg Wilsberg die attraktive Ärztin Dr. Britta Lüders kennen. Ihr ehemaliger Patient Oliver Busch verbreitet Lügen über sie im Internet. Als Wilsberg die Wohnung des früheren Junkies betritt, liegt dieser tot neben seinem Laptop.

In der 70. Folge mit dem Arbeitstitel „Unser tägliches Brot“ soll Wilsberg für den Mehrheitseigner eines Pumpernickel-Backhauses einen fragwürdigen Auftrag übernehmen: Er soll einem Mitarbeiter und unbequemen Betriebsrat einen Diebstahl nachweisen. Um mehr über die dubiosen Machenschaften in dem Bäckerei-Imperium herauszufinden, lässt sich Wilsberg in das Unternehmen einschleusen.