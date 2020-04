In seiner Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus an der Ecke Siegfried-/Schloßhofstraße war der 54-jährige getötet worden. Foto: Bernhard Pierel

Von Jens Heinze

Bielefeld (WB). Mehr als drei Monate nach dem Mord an einem 54-Jährigen im Bielefelder Westen suchen die Ermittler einer Mordkommission weiter nach dem oder den Tätern. Der Mann war mit mehreren Schüssen in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Siegfried-/Schloßhofstraße getötet worden. Die Leiche wurde erst Tage später entdeckt, als der Frührentner sich nicht mehr meldete.