Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Maskenpflicht und Mehl hamstern, Kontaktverbot und Home Office. „Was jetzt passiert, wird unsere Gesellschaft nachhaltig verändern“, sagt Dr. Wilhelm Stratmann, Chef des Historischen Museums Bielefeld, über die aktuelle Corona-Krise. Das Museum will die Veränderungen in einer späteren Ausstellung dokumentieren und hat die Bürger schon jetzt aufgerufen, Ausstellungsstücke aus ihrem Alltag beizusteuern. Die ersten Exponate sind nun eingetroffen.

Die Klopapier-Torte

So brachte ein älterer Herr eine Klopapier-Torte. Vielleicht ist nichts mehr als dieses Objekt Sinnbild der gegenwärtigen Situation. Seine Ehefrau hatte das ungewöhnliche Objekt kürzlich zu ihrem 82. Geburtstag geschenkt bekommen. Auf fünf Rollen mit Motiv stehen drei weitere. Gekrönt wird das Ganze mit einem kleinen Gläschen Marmelade. Verziert ist die Torte zudem mit vier Ferrero-Goldkugeln und Papiergirlanden, verpackt ist alles in Cellophan.

Nicht nur ein mehr oder minder ironischer Blick auf die vermeintlichen Mangel-Artikel der Krise soll die geplante Schau ausmachen. „Wir wollen die Auswirkungen in ihrer ganzen Tiefe darstellen“, betont Stratmann. Dazu zählen das Abstrichröhrchen vom Corona-Test genauso wie die „Corona-Fensterbilder“ eines Foto-Designers. Eigentlich zeichneten sich seine Arbeiten durch große Nähe zu den Porträtierten aus, sagt er über seine Tätigkeit. Die könne es nun nicht mehr geben. Jetzt zeigt er Familien, Paare, Singles, Ältere und Jüngere am Fenster. Distanziert wirken die Fotos dennoch nicht. Aber sie dokumentieren, wie sich das Leben der Menschen aktuell weitgehend auf die eigenen vier Wände beschränken muss.

Die entleerte Stadt

Andere haben Bilder der leer gefegten Stadt eingereicht. Ein Alter Markt bei strahlendem Sonnenschein, aber ohne einen Passanten. Fotografien vom Hochschulcampus vermitteln den Eindruck düsterer Beton-Tristesse so ganz ohne Menschen. Ein Foto von der Autobahn ohne Autos trägt fast schon surreale Züge. Ein Berufspendler ist jeden Tag mit dem Zug unterwegs. Die neue Freiheit (oder Einsamkeit) im Abteil hat er in Zeichnungen dokumentiert.

So werden die Menschen zu Ausstellungs-Gestaltern. „Genauso haben wir uns das gedacht“, sagt Stratmann. Die Idee, um Corona-Exponate zu bitten, sei in einer der regelmäßigen Besprechungen entstanden. Das Sammeln von Corona-Ausstellungsstücken ist aber auch Teil einer neuen Konzeptidee, nach der die Besucher nicht bloß passive Betrachter, sondern Mitgestalter werden sollen. Zusammengefasst sind die Ideen in einem Positionspapier des Museums unter dem Hashtag #CULTUREDOESNTSTOP.

Die Museums-Leute sind auch selbst auf mögliche Leihgeber zugegangen. So könnte einer der nach einem Anschlag ausgebrannten Bullis des Ordnungsamtes zum Ausstellungsobjekt werden. Links-Autonome hatten sie mutmaßlich angezündet, um gegen die Freiheitsbeschränkungen durch Corona zu protestieren.

Online-Führungen

Auch die Bemühungen und der Ideenreichtum des Einzelhandels, der Wirtschaft und des Handwerks, angesichts des Shutdowns irgendwie weiterarbeiten zu können, sollen in einer künftigen Ausstellung ihren Niederschlag finden. Die Kaufmannschaft Altstadt hat schon einen Satz ihrer gelben „Wir liefern“-Plakate zugesagt.

Was wie und vor allem wann präsentiert wird, hängt ganz von der weiteren Entwicklung der Krise ab. Aktuell ist das Museum geschlossen, bietet aber im Netz „Online-Führungen“ an.

„Eine solch einschneidende Krise hat unsere Generation noch nicht erlebt“, so Museumsleiter Stratmann. Innerhalb weniger Wochen habe sich das Miteinander radikal verändert. Dazu zählen viele Alltagsgegenstände. Die bunten Schutzmasken etwa, die jetzt überall aus Stoffresten genäht werden. Oder die zuckersüßen Toilettenpapier-Varianten vom Konditor. Fluffiger Biskuit mit einer Nussbuttercreme-Füllung. Dazu zählt aber auch die Beatmungsmaschine auf der Intensivstation, die am Ende vielleicht ein Menschenlebenrettet.

Wer selbst etwas beitragen möchte, kann sich per Mail im Historischen Museum melden:

info@historisches-museum-bielefeld.de