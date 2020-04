Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Die Hellingskampschule an der Herforder Straße soll ab 2021 neu gebaut werden. Während der Bauphase sollen die Klassen in die Büroräume auf dem früheren Gelände der Firma Kahmann & Ellerbrock an der Herforder Straße umziehen. Darüber hat jetzt der zuständige städtische Immobilienservicebetrieb (ISB) die Politiker im Schulausschuss und der Bezirksvertretung Mitte unterrichtet.