Bielefeld (St). An diesem Montag dürfen auch die größeren Geschäfte in der City wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter verkleinern. Nach Informationen des Handelsverbandes wollen diese Möglichkeit die großen Filialisten auch nutzen. „Mir ist kein größeres Geschäft bekannt, das am Montag nicht öffnen will“, erklärt Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL. Mit der weiteren Lockerung der Coronamaßnahmen erwartet Kunz zwar eine weitere Belebung der Bielefelder Innenstadt, dies werde aber noch nicht zu einem „Einkaufstourismus“ führen. Die allgemeine Konsumstimmung sei noch verhalten.

Ein Nachholbedürfnis bei den Bielefelder in Sachen Shopping oder Stadtbummel scheint jedoch da zu sein. So hat sich die Besucherfrequenz in der Innenstadt nach der Lockerung der Beschränkungen mehr als verdoppelt. Zählte das Unternehmen Hystreet, das Besucherströme in vielen deutschen Großstädten misst, am Messpunkt Bahnhofstraße-Süd (Karstadtgebäude) in der Woche vor der Öffnung der kleineren Geschäfte (13. bis 19. April) lediglich 29.111 Passanten, waren es in der vergangenen Woche bis zum Sonntag mehr als 63.000. In der Woche vor der Coronakrise waren es knapp 150.000, was in etwa dem Mittelwert an dieser Zählstelle entspricht.

Die erste Woche nach der Wiedereröffnung der Geschäfte ist für den Bielefelder Einzelhandel überschaubar gelaufen. „Die Stimmung ist verhalten, die Riesenumsätze wurden nicht gemacht“, erklärt Thomas Kunz und ergänzt: „Davon war aber auch nicht auszugehen.“ Die Menschen hätten gekauft, was sie dringend benötigten. „Gebummelt wurde nicht.“ In den Geschäften sei es ruhig gewesen, aber auch „sehr diszipliniert.“ Kunz lobt in diesem Zusammenhang noch einmal die Umsetzung der Hygienevorgaben durch die Einzelhändler, das hätten alle „sehr gut gemacht“, so der Hauptgeschäftsführer.