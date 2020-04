Bielefeld (WB). Arminia Bielefeld unterstützt das Klinikum Bielefeld in der Bewältigung der Corona-Krise und bekundet damit seine Solidarität und Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitern, die sich in diesen Zeiten in besonderem Maße für die Gesundheit der Menschen in dieser Stadt einsetzen. Verein und Klinikum kooperieren künftig unter dem Motto „Fußball unterstützt #alltagshelden“.