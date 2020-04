Von Christian Müller

Bielefeld-Stieghorst (WB). Vor den Augen seiner Begleiterin ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer (31) aus Gütersloh verunglückt. Er war auf der Selhausenstraße mit seiner Ducati frontal in einen abbiegenden Wagen gekracht und wurde schwer verletzt.

Nach Auskunft der Polizei waren die beiden Kradfahrer aus Gütersloh auf ihren Motorrädern gegen 19.30 Uhr auf der Selhausenstraße in Richtung Osningstraße unterwegs. Als ein entgegenkommender Autofahrer (26) aus Bielefeld mit seinem 3er-BMW nach links in eine Hauszufahrt abbiegen wollte, kam es zum Zusammenprall. Das Motorrad schleuderte anschließend gegen ein Straßenschild, der Kradfahrer etwa zehn Meter entfernt in einen Straßengraben.

Dabei wurde der Gütersloher schwer verletzt, unter anderem am Bein. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Verletzten, der ansprechbar war, noch vor Ort und brachten ihn ins Krankenhaus. Seine Begleiterin erlitt einen schweren Schock und wurde ebenfalls betreut.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Er gab an, die Motorradfahrer nicht gesehen zu haben. Ob möglicherweise überhöhte Geschwindigkeit auf der Tempo-70-Strecke als Ursache in Betracht kommt, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei laufen.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Selhausenstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Den Sachschaden beziffern die Beamten mit rund 10.000 Euro.