2023 soll die Heeper Straße zwischen Teutoburger Straße und Am Venn umgestaltet, der Verkehrsraum neu aufgeteilt werden. Davon sollen insbesondere Radfahrer und der ÖPNV profitieren. Die Verwaltung legt jetzt die Planungsvarianten vor. Foto: Bernhard Pierel

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Wenn auf dem Jahnplatz nach dem Umbau der Verkehr wieder läuft, ist voraussichtlich 2023 die Heeper Straße dran. Zwischen Teutoburger Straße und Am Venn soll – zusammen mit der Kanalsanierung – die Fahrbahn komplett umgebaut, der Straßenraum auf der gesamten Breite von Hauskante zu Hauskante neu aufgeteilt werden. Dazu legt die Verwaltung der Politik jetzt fünf Planungsvarianten vor.

Eine ursprüngliche Planung war 2019 im Stadtentwicklungsausschuss durchgefallen, weil die Mehrheit darin die Leitziele der Mobilitätsstrategie nicht ausreichend berücksichtigt sah. Das Amt für Verkehr hat jetzt nachgebessert, hat sich zum Ziel gesetzt, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, Belange des Umweltverbundes in den Vordergrund zu rücken und den Busverkehr zu beschleunigen, ausreichend breite Radwege zu planen und auch die Aufenthaltsqualität zu steigern. Die Planer machen aber auch klar: Der motorisierte Individualverkehr ist nur nachrangig zu berücksichtigen.

Zu wenig Platz für Maximalvariante

Dass auf der Heeper Straße nicht alles funktionieren kann, stellt die Verwaltung anhand einer Maximalvariante dar: Separate Busspuren, breite Rad- und Gehwege, Parkflächen und Grünstreifen – dazu müsste die Heeper Straße fast 26 Meter breit sein. Ist sie aber nicht. Die Fläche variiert zwischen 15,5 und 23 Metern, hat Engstellen etwa an der Bahnbrücke.

Das Amt für Verkehr setzt auf eine Variante mit jeweils zwei Meter breiten Radwegen auf einem Hochbord, daneben 2,50 Meter breite Gehwege. Auch für einen Parkstreifen bleibt genügend Platz. Der motorisierte Individualverkehr und Busse teilen sich die Fahrbahn. Der ÖPNV werde dadurch zwar nicht durch eine eigene Spur bevorzugt, lediglich durch eine entsprechende Ampelschaltung an Kreuzungen. Allerdings übernehmen die Busse die so genannte Pulkführerschaft: Wenn sie an Haltestellen anhalten, müssen Autos und Laster dahinter warten. Beim Wiederanfahren sind die Busse dann vorn, wodurch der ÖPNV insgesamt beschleunigt werden soll.

Die Verwaltung ist auch deswegen für diese Variante, weil es weiterhin Raum für Grünflächen (Stichwort Aufenthaltsqualität) und für Parkplätze gäbe. Die seien wichtig insbesondere für Kunden und den Lieferverkehr im Bereich der zahlreichen Geschäfte.

Damit sprechen sich die Planer gegen eine Umweltspur ähnlich der des Verkehrsversuchs auf dem Jahnplatz aus, die sich Busse und Radfahrer teilen würden. Durch die starken Geschwindigkeitsunterschiede wäre eine Beschleunigung der Busse nicht möglich, Busse könnten aufgrund der Verkehrsdichte von 11.000 bis 15.000 Fahrzeugen pro Tag Radfahrer auch selten überholen. Außerdem bliebe an engeren Stellen kein Platz für Parkstreifen und Begleitgrün.

Planer raten von Einbahnstraßenregelung ab

Auch von einer Einbahnstraßenregelung für den motorisierten Individualverkehr auf der Heeper Straße rät die Verwaltung ab, nicht zuletzt weil sie befürchtet, dass viel Verkehr in Wohnstraßen ausweichen könnte und Geschäftskunden sowie Anwohner große Umwege fahren müssten.

Ebenfalls kritisch sehen die städtischen Planer das Modell „2 + 1“ mit drei Fahrbahnen: Zu Stoßzeiten morgens würden Busse und motorisierter Individualverkehr auf jeweils eigener Spur in Richtung Innenstadt fahren, stadtauswärts würden sie sich die dritte Spur teilen. Nachmittags würde diese Verkehrsführung umgedreht. Es bliebe bei dieser Variante ausreichend Platz für Radfahrer und Fußgänger auf eigenen Wegen, allerdings nicht für Parkstreifen und Begleitgrün. Außerdem halten die Planer die Gestaltung der Knotenpunkte für „schwierig“.

Vorgestellt werden die Varianten in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 5. Mai.