In der Stadtbibliothek Am Neumarkt werden Bestellungen per E-Mail entgegen genommen. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB). Von sofort an starten Stadtbibliothek und Landesgeschichtliche Bibliothek in einem ersten Öffnungsschritt mit einem Medienbestell- und Abholservice an den Standorten Am Neumarkt, Sennestadt und Brackwede.

Die an Schulen angegliederten Stadtteilbibliotheken in Stieghorst und Schildesche können erst nach Lockerung des allgemeinen schulischen Betretungsverbotes nach dem Modell „Bibliothek to go“ geöffnet werden.

Die Bestellung von Medien kann per E-Mail rund um die Uhr oder per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr in den folgenden Standorten erfolgen:

Am Neumarkt: stadtbibliothek.information@bielefeld.de oder 0521/51-5000; für Kindermedien: stadtbibliothek.kinderbibliothek@bielefeld.de oder 0521/ 51-2457.

Sennestadt: stadtteilbibliothek.sennestadt@bielefeld.de oder 0521/51-5584.

Brackwede: stadtteilbibliothek.brackwede@bielefeld.de oder 0521/51-5238.

Im Rahmen der Bestellung können bis zu fünf Medien angegeben werden. Diese können im Vorfeld über die Website der Stadtbibliothek (www.stadtbibliothek-bielefeld.de) oder zusammen mit den Mitarbeitenden am Telefon recherchiert werden. Bei der Bestellung ist die Angabe der Ausweisnummer sowie des Wunschabholorts (Am Neumarkt, Sennestadt oder Brackwede) erforderlich.

Um auch Bielefeldern, die derzeit nicht das Haus verlassen können, den Bestand wieder zugänglich zu machen, kooperiert die Stadtbibliothek mit der Solidarischen Corona-Hilfe Bielefeld. Für Menschen, die erkrankt sind, sich in Quarantäne befinden, zu einer Corona-Risikogruppe gehören oder aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung das Haus nicht verlassen können, organisiert die Stadtbibliothek über die Solidarische Corona-Hilfe einen Lieferservice nach Hause. Näheres auf der Webseite der Stadtbibliothek Bielefeld.